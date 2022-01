Ławrow niezadowolony z amerykańskiej odpowiedzi na rosyjskie postulaty

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podzielił się informacjami na temat amerykańskiej odpowiedzi na rosyjskiej postulaty w sprawie ładu bezpieczeństwa w Europie.

Ławrow stwierdził, że USA nie zajęły stanowiska w najważniejszej dla Moskwy sprawie. „W tym dokumencie nie ma pozytywnej reakcji na główną kwestię. Główną kwestią jest nasze jasne stanowisko w sprawie niedopuszczalności dalszej ekspansji NATO na wschód i rozmieszczenia broni uderzeniowej, która mogłaby zagrozić terytorium Federacji Rosyjskiej” – słowa ministra spraw zagranicznych zacytowała w czwartek agencja informacyjna RIA Nowosti.

Ławrow oskarżył Amerykanów o ignorowanie tego, co nazwał niepodzielnością bezpieczeństwa. Jak stwierdził, jedno państwa nie może gwarantować swoich interesów stawiając pod zagrożeniem bezpieczeństwo drugiego.

„Znamienne, że teraz, gdy nasi zachodni koledzy reagują na nasze propozycje uzgodnienia prawnie wiążących gwarancji na obszarze euroatlantyckim, zawsze wzywają do realizacji uzgodnionych zasad […] Od razu mówią: oznacza to, że NATO ma prawo do rozszerzenia, nikt nie ma prawa zabronić członkom NATO rozpatrywania wniosków jakiegokolwiek innego państwa” – stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji – „Co do lat 90 nam objaśniali [to] brakiem pisemnych zobowiązań do nie rozszerzania NATO. Teraz te spisane zobowiązania u nas są. Zostały one potwierdzone w OBWE więcej niż jeden raz, w tym na najwyższym szczeblu”.

Ławrow nazwał też niedopuszczalnym stanowisko Stanów Zjednoczonych, które zobowiązania podjęte w ramach OBWE traktują jako menu, z którego wybierają tylko to, co jest dla nich „smaczne”. Minister spraw zagranicznych dodał, że zwrócił na to uwagę swojemu amerykańskiemu koledze Anthony Blinkenowi, ale ten miał zignorować jego uwagę.

Ławrow dodał, że treść odpowiedzi USA na propozycje Rosji wkrótce stanie się znana opinii publicznej. „Jak nam powiedzieli nasi amerykańscy koledzy, choć wolą, aby dokument pozostawić do poufnego dialogu dyplomatycznego, został on uzgodniony ze wszystkimi sojusznikami USA i ze stroną ukraińską. Dlatego nie mam wątpliwości, że „wycieknie” w najbliższym czasie” – powiedział rosyjski minister.

Na początku grudnia prezydenci Joe Biden i Władimir Putin odbyli dwugodzinną rozmowę za pośrednictwem wideołącza. Dotyczyła ona w znacznej mierze Ukrainy. Joe Biden miał wyrazić w jej trakcie głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Wyraził również swoje „poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji”. Obaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania w sprawie Ukrainy.

Po rozmowie Rosjanie oficjalnie przedstawili swoje postulaty w sprawie nowego ułożenie relacji międzynarodowych w Europie Środkowowschodniej. Zawierają one żądanie formalnych gwarancji dla Moskwy „wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczenie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów broni uderzeniowej”. Rosjanie domagali się przy tym odpowiedzi władz USA na piśmie.

Pisemna odpowiedź Amerykanów została przekazana w środę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji przez ambasadora USA w Moskwie.

