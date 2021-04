Rosja wydala 20 czeskich dyplomatów

Rosyjskie MSZ podjęło decyzję o wydaleniu 20 czeskich dyplomatów. To reakcja na wyrzucenie z Czech 18 pracowników rosyjskiej ambasady.

Jak podała agencja TASS, Rosja w odpowiedzi na wydalenie przez Pragę 18 rosyjskich dyplomatów uznała za personae non gratae 20 pracowników ambasady Czech w Moskwie. Wydano im nakaz opuszczenia Federacji Rosyjskiej przed północą 19 kwietnia.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W niedzielę do rosyjskiego MSZ wezwano ambasadora Czech Vítězslava Pivoňkę, któremu przekazano „zdecydowany protest w związku z nieprzyjaznym działaniem czeskich władz wobec personelu rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Pradze”. Czeski dyplomata został poinformowany o uznaniu za osoby niepożądane 20 pracowników czeskiej ambasady w Moskwie.

Strona czeska została również zobowiązana do zrównania liczby dyplomatów w swojej placówce w Moskwie z liczbą rosyjskich dyplomatów w ambasadzie Rosji w Czechach.

Wcześniej rosyjski MSZ wydał oświadczenie, w którym wyraził zdecydowany protest w związku z działaniami Pragi, które według strony rosyjskiej zostały podjęte „pod gołosłownym i wymyślonym pretekstem”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy, o wydaleniu aż 18 rosyjskich dyplomatów poinformowali w sobotę na specjalnej konferencji prasowej premier Czech Andrej Babiš oraz wicepremier, minister spraw wewnętrznych, pełniący zarazem obowiązki ministra spraw zagranicznych Jan Hamáček. Jako persona non grata określono 18 pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze, których czeski wywiad zidentyfikował jako pracowników bądź współpracowników rosyjskich służb specjalnych. Wydalono ich ze względu na działania tych służb na terenie Czech w 2014 r. Według czeskiego wywiadu jednostka specjalna nr 29155 rosyjskiego wywiadu wojskowego była „zaangażowana” w przeprowadzenie aktów sabotażu w składzie amunicji w Vrbieticach. Kolejno 16 października i 3 grudnia 2014 r. doszło tam do wybuchów. W pierwszym zginęły dwie osoby. Według czeskich śledczych za wybuchami stali rosyjscy agenci Anatolij Czepiga, który przybył do Czech z fałszywym paszportem na nazwisko Rusłana Boszyrowa i Alexandr Miszkin – jako Aleksandr Pietrow. Czepiga i Miszkin to oficerowi zaangażowani w operację zamachu na Siergiej Skripala z 2018 r., który przeprowadzono na terytorium Wielkiej Brytanii.

Kresy.pl / tass.ru