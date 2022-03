Ławrow: Zachód wypowiedział Rosji totalną wojnę hybrydową

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow uważa, że Zachód prowadzi przeciwko Rosji „totalną wojnę hybrydową” – poinformowała w piątek agencja prasowa Anadolu.

Przemawiając na spotkaniu Ławrow powiedział: „Dzisiaj ogłoszono nam prawdziwą wojnę hybrydową, wojnę totalną”.

„Ten termin (wojna totalna), który był używany przez hitlerowskie Niemcy, jest teraz wyrażany przez wielu europejskich polityków, gdy mówią o tym, co chcą zrobić z Federacją Rosyjską. Cele nie są ukryte, deklarowali publicznie – zniszczyć, złamać, eksterminować, udusić rosyjską gospodarkę i Rosję jako całość”.

Ławrow uważa też, że zachodni politycy zapominają i zdradzają wartości, które głosili od dawna, w tym wolność słowa, gospodarkę rynkową, nienaruszalność własności prywatnej i domniemanie niewinności. „Gdy tylko Zachód musiał coś zrobić przeciwko Rosji, łatwo zdradzili te wartości” – powiedział.

Szef rosyjskiego MSZ uważa, że mimo sankcji Rosja nie będzie izolowana „Większość krajów na świecie jest zainteresowana równoprawną współpracą międzypaństwową opartą na kluczowych zasadach Karty Narodów Zjednoczonych” – powiedział.

Jak informowaliśmy wcześniej, rosyjskie MSZ potępiło w czwartek decyzję Polski o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów jako „świadomy krok w kierunku całkowitego zniszczenia stosunków dwustronnych”.

W oświadczeniu na swojej stronie ministerstwo zarzucało Polsce, że od dawna „systematycznie” podejmuje nieprzyjazne działania wobec Rosji.

„Warszawa weszła w niebezpieczną eskalację w regionie, wynikającą nie z interesów narodowych, ale z natowskiego nastawienia na jawną rusofobię, podniesioną do rangi kursu oficjalnego. Widzimy to i weźmiemy to pod uwagę w naszych praktycznych działaniach wobec Polski ”- czytamy w oświadczeniu.

Resort zrzucił „całą odpowiedzialność za to, co się dzieje i za ewentualne konsekwencje” na obecne władze w Warszawie. „Rosja udzieli na ten wrogi atak takiej odpowiedzi, że zmusi polskich prowokatorów do myślenia i będzie dla nich dotkliwe” – powiedział.

Wcześniej Siergiej Ławrow odniósł się do wysuniętej przez Jarosława Kaczyńskiego inicjatywy rozmieszczenia przez NATO „sił pokojowych” na Ukrainie – „Nasi polscy koledzy powiedzieli, że odbędzie się szczyt NATO i żołnierze sił pokojowych powinni zostać wysłani na Ukrainę. Mam nadzieję, że rozumieją, o czym mówią? Będzie to bardzo bezpośrednie starcie sił zbrojnych Rosji i NATO, którego wszyscy nie tylko chcieli uniknąć, ale powiedzieli, że w zasadzie nigdy nie powinno mieć miejsca. Polscy reprezentanci znani są z niekonwencjonalnych posunięć, mających na celu wywołanie dużych kłopotów”. Oskarżył Polskę o dążenia rewizjonistyczne – „Nie wykluczam, że jak [Polacy] mówią o żołnierzach sił pokojowych, to chcą ich wprowadzić, mieć kwaterę główną we Lwowie i tam pozostać”.

Informowaliśmy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała 45 osób – oficerów rosyjskich służb specjalnych i osób z nimi powiązanych, korzystających w Polsce ze statusu dyplomatycznego. Szef ABW zawnioskował w środę o ich wydalenie z terytorium RP.

Dostałem notę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydaleniu 45 naszych pracowników ambasady i misji handlowej – oświadczył w środę ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. Podkreślił, że zostaje w kraju, a ambasada będzie nadal działała. „My mamy prawo do własnych działań” – powiedział. Zapytany, czy Federacja Rosyjska zdecyduje się na działania odwetowe, odpowiedział: „na pewno” – cytuje portal Interia.

