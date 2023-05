Biden po zwycięstwie Erdogana: Liczę na dalszą współpracę w ramach NATO

Prezydent USA Joe Biden pogratulował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Podkreślił, że spodziewa się „dalszej współpracy, jako sojusznicy w NATO”.

W niedzielnym wpisie na Twitterze amerykański prezydent pogratulował Erdoganowi zwycięstwa w wyborach. Wskazał, że spodziewa się „dalszej współpracy, jako sojusznicy w NATO, w sprawach bilateralnych i wyzwaniach globalnych”.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023