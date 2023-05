Brytyjski wywiad: Rosja ćwiczyła obronę Mostu Krymskiego

Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia obronne wokół Mostu Krymskiego, który prowadzi z terytorium Rosji na okupowany Krym – informuje brytyjski wywiad. Ćwiczenia obejmowały m.in. stworzenie na tej przeprawie zasłony dymnej.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że 24 maja Rosja przeprowadziła ćwiczenia wokół Mostu Krymskiego. Mialy obejmować stworzenie zasłony dymnej, częściowo maskującej most. Zasłonę stworzono przy pomocy montowanych na ciężarówkach generatorach dymu TDA-3, prawdopodobnie z 28. brygady rosyjskich wojsk obrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej.

„Rosyjska doktryna uważa użycie dymu za część maskirowki (kamuflażu i wprowadzania w błąd) – na co kładzie duży nacisk. Jednak w praktyce rosyjska maskirowka jest generalnie nieskuteczna w wojnie na Ukrainie, prawdopodobnie z powodu braku silnej roli centralnego planowania i słabej dyscypliny bojowej na niskim szczeblu” – uważa brytyjski wywiad.

