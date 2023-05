Most Krymski został tymczasowo zamknięty [+VIDEO]

Ruch na moście krymskim został w sobotę tymczasowo wstrzymany z “przyczyn technicznych” – informuje rosyjskie media. Według Interii decyzja miała zostać podjęta w związku z groźbami ataku.

Jak podały rosyjskie media, ruch na moście krymskim został w sobotę tymczasowo wstrzymany z “przyczyn technicznych”.

Zostało to ogłoszone na kanale Telegram przez Olega Kriuczkowa.

„Ruch na moście krymskim został wstrzymany z przyczyn technicznych i zostanie wznowiony w najbliższym czasie. Przepraszamy za chwilowe utrudnienia” – czytamy w oświadczeniu.

Później agencja prasowa Tass podała, że ruch został wznowiony. Warto zauważyć, że polskie media podały, że zamknięcie miało miejsce w w związku z groźbami ataku.

Locals in Crimea report that due to the explosion this morning, a bridge and also the Crimean crossing to Russia have been closed. pic.twitter.com/8BzpYLRoMD

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2023