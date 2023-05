Ukraińskie dowództwo: system Patriot zestrzelił rosyjską rakietę Kinżał [+FOTO]

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych podało, że podczas niedawnego nalotu na Kijów przekazany Ukrainie system Patriot zdołał zestrzelić rakietę rosyjskiego systemu hipersonicznego Kinżał. Wcześniej o sprawie pisały ukraińskie media, ale wojskowi oficjalnie nie potwierdzali tych doniesień.

W piątek w ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia, według których system obrony powietrznej Patriot, będący na stanie sił ukraińskich, rzekomo zestrzelił rosyjski rakietowy pocisk hipersoniczny Ch-47 Kinżał. Miało do tego dojść w piątek około godziny 2:40 w nocy nad Kijowem.

Władze Kijowa w komunikacie po nocnym ataku powietrznym Rosji informowały, że użyto amunicję krążącą i drony-kamikadze typu Shahed „oraz rakiety, prawdopodobnie balistyczne”. Zaznaczano, że wszystkie drony i rakiety udało się zestrzelić.

Portal „Defense Express” opublikował zdjęcia, pozyskane ze swoich źródeł, które zdaniem serwisu przedstawiały szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety Kinżał. Ich wygląd miał świadczyć o skutecznym zestrzeleniu rakiety o konstrukcji wskazującej, iż był to pocisk typu hipersonicznego.

Ukraińcy zaznaczają przy tym, że Kinżał nie jest rakietą hipersoniczną w sensie ścisłym, bo nie jest w stanie utrzymać prędkości hipersonicznej przez dłuższy czas, a w terminalnej fazie lotu przyjmuje trajektorię balistyczną i prędkość wyraźnie niższą od hipersonicznej. Stąd, ich zdaniem, jest całkowicie możliwe, by zestrzelić taki pocisk z wykorzystaniem systemu Patriot w starszej wersji PAC-3.

Początkowo doniesień o zestrzeleniu rakiety Kinżał strona ukraińska oficjalnie nie potwierdzała. Ukraińskie siły powietrzne zamieściły wpis w serwisie społecznościowym Telegram, że w piątek ich rzecznicy nie będą udzielać mediom żadnych oficjalnych komentarzy. Oznaczyli zarazem portal „Defense Express” oraz kanał Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej, który informował o możliwych rakietach balistycznych nad Kijowem. Jeszcze w piątek ukraińskie siły powietrzne zaprzeczały, by zestrzelono jakieś rosyjskie “rakiety balistyczne”.

Dodajmy, że również część komentatorów w sieci pisała o sprawie z pewnym dystansem.

#Ukraine: Today, reports suggested that a Russian Kh-47M2 Khinzal air-launched ballistic missile was shot down by air defences over #Kyiv at 02:40 on May 4th- for the very first time.

The debris matches the unitary warhead assembly used in Kh-47M2 & Iskander-series missiles. pic.twitter.com/RjAcBQYEUN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 5, 2023