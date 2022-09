Ambasador Ukrainy opuszcza Kazachstan, w tle słowa o zabijaniu rosyjskich żołnierzy

Miński sąd obwodowy wydał w poniedziałek wyrok w głośnej sprawie dotyczącej rzekomo planowanego zamachu stanu. Trzech oskarżonych zostało uznanych za winnych udziału w "spisku w celu zagarnięcia władzy". Byli to Jurij Zienkowicz, który usłyszał wyrok 11 lat oraz Aleksandr Fieduta i Grigorij Kostusiew, których skazano na 10 lat pozbawienia wolności. Zienkowiczowi przypisano także winę za "utworzenie ugrupowania ekstremistycznego i kierowanie nim", "publiczne wezwania do zagarnięcia władzy państwowej" i "podżeganie do waśni społecznych". Dwoje oskarżonych - Olgę Gołubowicz i Denisa Krawczuka - skazano na 2,5 roku pozbawienia wolności za "aktywny udział w grupowych działaniach rażąco naruszających porządek publiczny". Wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony.

Zienkowicz w pełni przyznał się do winy i, jak się okazało, zawarł porozumienie ze śledczymi, zobowiązując się do pomocy w ujawnieniu reszty spiskowców. Fieduta częściowo przyznał się do winy, twierdząc, że spisek był prowokacją służb. Kostusiew nie przyznał się do winy, mówiąc, że nie zgodził się na udział w spisku. Swoje rozmowy z innymi spiskowcami objaśnił poszukiwaniem wyjścia dla Białorusi spod sankcji. Gołubowicz i Krawczuk w pełni przyznali się do winy.