Test rakietowy Korei Północnej. To prawdopodobnie pocisk balistyczny

We wtorek rano (czasu lokalnego) Korea Północna przeprowadziła drugi test rakietowy w ciągu tygodnia. Południowokoreańska armia uważa, że Pjongjang dokonał prawdopodobnie próby pocisku balistycznego, który wpadł do morza.

Armia Korei Południowej poinformowała, że ​​wykryła start o 07:27 czasu lokalnego we wtorek – podaje BBC. Japońska straż przybrzeżna również poinformowała o zdarzeniu, mówiąc, że Korea Północna wystrzeliła „obiekt podobny do rakiety balistycznej”.

W ubiegłym tygodniu Korea Północna informowała, że ​​w środę wystrzeliła „pocisk hipersoniczny, który z powodzeniem trafił w cel” – przypomina agencja Reuters.

W poniedziałek miało miejsce posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zebrała się w celu omówienia zeszłotygodniowego testu Korei Płn. W czasie posiedzenia Stany Zjednoczone, Albania, Francja, Irlandia, Japonia i Wielka Brytania wezwały we wspólnym oświadczeniu Koreę Północną do „powstrzymania się od dalszych działań destabilizujących” – zwraca uwagę PAP.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że w noworocznym orędziu przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un zadeklarował, że będzie jeszcze bardziej wzmacniał armię „w celu przeciwdziałania niestabilnej sytuacji międzynarodowej w obliczu opóźnionych rozmów z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi”.

W październiku Korea Północna miała przeprowadzić test nowej rakiety balistycznej, wystrzeliwanej z okrętu podwodnego.

We wrześniu 2021 południowokoreańscy wojskowi poinformowali, że Korea Północna wystrzeliła w kierunku morza dwa rakietowe pociski balistyczne. Wcześniej Pjongjang podał, że przeprowadzono testy rakiety manewrującej.

W marcu ub. roku Korea Północna ogłosiła, że przeprowadziła test „taktycznego pocisku kierowanego nowego typu”. Była to pierwsza próba rakiet balistycznych tego kraju od prawie roku i pierwsza od czasu, gdy Joe Biden został prezydentem USA. Biden poinformował wówczas, że Stany Zjednoczone „odpowiednio zareagują”. Do potępienia testu dołączyła się Korea Południowa i Japonia.

Jak pisaliśmy, w styczniu ub. roku podczas parady wojskowej Korea Północna pokazała nowe rakiety balistyczne – odpalane z okrętów podwodnych oraz krótkiego zasięgu. Zdaniem komentatorów, był to pokaz siły przed zmianą rządu w USA. Państwowe, północnokoreańskie media w propagandowym tonie podały, że w paradzie uczestniczyły m.in. „prototypowe czołgi” oraz „ultra-nowoczesne” rakiety taktyczne i samobieżne systemy artyleryjskie, a także systemy rakietowe zdolne do „całkowitego unicestwiania przeciwników (…) poza terytorium” kraju. Podkreślono też obecność „najpotężniejszej broni świata, rakiety balistycznej odpalanej z okrętu podwodnego”. Wcześniej, w październiku 2019 roku Korea Północna przetestowała taki pocisk – Pukguksong-3 został wystrzelony z „platformy podwodnej”, jak podaje Reuters, po bardzo stromej trajektorii. Północnokoreańskie media twierdziły, że gdyby była to zwykła trajektoria, to w zasięgu rakiety byłaby cała Korea Południowa, a także Japonia.

Media zaznaczają, że w listopadzie 2017 roku Korea Północna przeprowadziła testy międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która ma być zdolna do trafienia w cel na niemal całym terytorium USA. Jednak od tamtego czasu KRLD koncentruje się raczej na testowaniu rakiet krótszego zasięgu. Zdaniem analityków, w założeniu to właśnie ta broń miałaby odegrać główną rolę w razie konfliktu z Koreą Południową czy Japonią. Ponadto, Korea Północna ogłosiła w tym roku, że dąży do miniaturyzacji swoich głowic jądrowych, które mogłyby wówczas zostać zastosowane w taktycznych systemach rakietowych.

bbc.com / reuters.com / pap / Kresy.pl