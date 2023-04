Korea Południowa nie wyklucza pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent Korei Południowej nie wykluczył, że jego kraj może zaangażować się w pomoc militarną dla walczącej z Rosją Ukrainy. To pierwszy sygnał, że władze w Seulu mogą zmienić swoje stanowisko.

W wywiadzie dla agencji Reuters prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol powiedział, że jego rząd bada możliwości, jako może pomóc w obronie i odbudowie Ukrainy. Przyznał, że w grę wchodzi również pomoc militarna.

„Jeśli zaistnieje sytuacja, której społeczność międzynarodowa nie może zaakceptować, na przykład jakikolwiek atak na dużą skalę na ludność cywilną, masakra lub poważne naruszenie praw wojennych, może być nam trudno nalegać wyłącznie na wsparcie humanitarne lub finansowe” – powiedział Yoon.

„Wierzę, że nie będzie ograniczeń w zakresie wsparcia w obronie i odbudowie kraju, który został nielegalnie najechany, zarówno zgodnie z prawem międzynarodowym, jak i krajowym” – powiedział prezydent. „Jednak biorąc pod uwagę nasze stosunki ze stronami zaangażowanymi w wojnę i rozwój sytuacji na polu walki, podejmiemy najbardziej odpowiednie środki”.

Reuters zaznacza, że to pierwszy raz, gdy władze w Seulu sugerują chęć dostarczenia Ukrainie pomocy wojskowej. Ponad rok temu oficjalnie wyraziły stanowisko, że wykluczają taką opcję.

Agencja zwraca też uwagę, że Korea Południowa, kluczowy sojusznik USA i duży producent amunicji artyleryjskiej, jak dotąd unikał antagonizowania Rosji. Powodem była działalność południowokoreańskich firm na rosyjskim rynku oraz wpływ Moskwy na Koreę Północną. Jednocześnie, państwa zachodnie z czasem coraz bardziej naciskały na Seul, by zaangażował się w dostarczanie broni Ukraińcom.

W przyszłym tygodniu Yoon ma udać się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Zapowiedział, że podczas rozmów będzie dożył do uzyskania „zauważalnych wyników” w kwestii działań sojuszników na rzecz poprawy odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Kraj ten intensyfikuje testy wojskowe i prowadzi kolejne próby z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy Pjongjang przetestował rakiety na paliwo stałe.

Yoon powiedział, że ze swojej strony Korea Południowa zwiększy swoje zdolności w zakresie obserwacji, rozpoznania i analizy wywiadowczej. Ma też opracować „bardzo wydajną broń o dużej mocy”, by odeprzeć zagrożenia z północy. Zaznaczył też, że w razie wybuchu wojny atomowej między obu państwami „nie będzie to problem tylko między tymi dwoma stronami, ale prawdopodobnie cała Azja Południowo-Wschodnia zamieni się w ruiny”. Dodał, że trzeba to zatrzymać.

„Uważam, że w kwestii odpowiedzi na silny atak nuklearny, powinno się przygotować silniejsze środki niż to, czym dysponuje NATO” – dodał.

Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu Korea Południowa osiągnęła porozumienie w sprawie pożyczenia Stanom Zjednoczonym 500 tys. sztuk 155-milimetrowych pocisków artyleryjskich. Użyczy USA rezerwy pocisków artyleryjskich, ale nie chce by trafiły na Ukrainę.

Dodajmy, że koreańska pomoc dla Ukrainy została uwzględniona w tajnych dokumentach, które wyciekły do sieci w tym roku. W domniemanych tajnych dokumentach USA pojawiły się informacje o urzędnikach kancelarii prezydenta Korei Południowej martwiących się planem sprzedaży pocisków do Waszyngtonu, twierdząc, że mogą one zostać skierowane na Ukrainę, pomimo stanowiska Seulu, że to wojsko USA powinno być „użytkownikiem końcowym”.

W jednym z raportów, oznaczonym jako „Ściśle tajne” i zrelacjonowanym przez agencję Reutera, napisano, że Seul na początku marca „opierał się żądaniu USA dostarczenia Ukrainie amunicji artyleryjskiej”. Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Kim Sung-han „zasugerował możliwość sprzedaży Polsce 330 tys. sztuk amunicji kalibru 155 mm, ponieważ szybkie dostarczenie amunicji na Ukrainę było ostatecznym celem Stanów Zjednoczonych”.

Reuters / Kresy.pl