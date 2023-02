Nowy pocisk dla Kim Dzong Una

Na rocznicowej paradzie z okazji proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej zaprezentowano broń, która wygląda jak pocisk intekontynentalny nowego typu.

Przywódca KRLD Kim Dzong Un w towarzystwie żony i małej córki przewodniczył paradzie w środę wieczorem z okazji 75 rocznicy powstania armii Korei Północnej. Oficjalna koreańska centralna agencja informacyjna (KCNA) poinformowała, że w czasie parady zaprezentowano różne pociski zdolne do przenoszenia broni jądrowej, w tym taktyczne pociski nuklearne i międzykontynentalne pociski balistyczne, które państwowa agencja informacyjna określiła jako kluczowe dla wspierania północnokoreańskiej „konfrontacji” z wrogami.



Parada miała podkreślić zdolność Korei Północnej do stawienia czoła wrogom – „ pocisk nuklearny za nuklearny, konfrontacja wobec konfrontacji” – zrelacjonowała KCNA, którą przytoczył portal telewizji Al Jazeera.

Ogromna parada ma miejsce po tygodniach przygotowań z udziałem dużej liczby żołnierzy i cywilów zmobilizowanych do jej przeprowadzenia. NK News, która monitoruje wydarzenia w Korei Północnej, poinformowała, że oprócz czegoś, co wyglądało na nowy międzykontynentalny międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, na paradzie w Pjongjangu można było zobaczyć 11 międzykontynentalnych międzykontynentalnych pocisków balistycznych Hwasong-17. Zwraca uwagę, że jak do tej pory w jednym miejscu północni Koreańczycy prezentowali maksymalnie cztery rakiety Hwasong-17. Według telewizji to „sugeruje, że masowa produkcja nowego pocisku i ciężkich wyrzutni jest już w toku”. Hwasong-17 to największy, z dotychczas nazwanych rodzajów północnokoreańskich rakiet.



„Wygląda to na próbę zademonstrowania nowej technologii rakietowej” – napisano na koncie NK News na Twitterze.

Północnokoreańskie parady wojskowe są uważnie obserwowane przez zewnętrzne rządy i ekspertów, ponieważ często przedstawiają nowo opracowaną broń, którą Pjongjang zamierza przetestować lub rozmieścić.

Kim Dzong Un, ubrany w czarny płaszcz, oglądał paradę z trybuny wraz ze swoją żoną Ri Sol Ju i córką Kim Ju Ae. Przywódca Korei Północnej uśmiechał się i salutował, gdy tysiące żołnierzy ustawiało się w kolejce na jasno oświetlonym placu Kim Ir Sena. Wśród systemów prezentowanych na paradzie była największa jak dotąd międzykontynentalna rakieta międzykontynentalna w kraju.



KRLD wystrzeliła już w zeszłym roku ponad 40 rakiet. To rekordowa liczba. Wcześniej rekordowym był rok 2017, kiedy to północni Koreańczycy wystrzelili 25 pocisków. W październiku testowali pocisków manewrujących dalekiego zasięgu.

aljazeera.com/kresy.pl