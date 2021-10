Korea Północna: test rakiety balistycznej wystrzeliwanej z okrętu podwodnego

Północnokoreańskie media potwierdzają wcześniejsze doniesienia południowokoreańskich wojskowych, że Korea Północna przeprowadziła test nowej rakiety balistycznej, wystrzeliwanej z okrętu podwodnego.

W środę państwowa, północnokoreańska agencja informacyjna KCNA poinformowała o zakończonym powodzeniem teście nowej rakiety balistycznej, wystrzelonej z okrętu podwodnego. KCNA twierdzi, że pocisk jest wyposażony z „zaawansowane technologie kontroli naprowadzania”, przez co ma być trudniejsza do wyśledzenia. Rakieta ma też posiadać pewne zdolności manewrowe.

Wcześniej południowokoreańscy wojskowi poinformowali, Korea Północna wystrzeliła w kierunku wybrzeży Japonii, najprawdopodobniej z okrętu podwodnego, rakietę balistyczną. Jak podali, jedną rakietę wystrzelono z portu Sinpo, we wschodniej części Korei Płn., gdzie zwykle bazują północnokoreańskie okręty podwodne. Pocisk spadł do Morza Japońskiego, przeleciawszy szacunkowo około 450 km na maksymalnym pułapie 60 km.

Doniesienia o testach północnokoreańskich rakiet balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych pojawiły się parę tygodni po tym, jak Korea Południowa ujawniła, że posiada własną broń tego rodzaju.

Nowe testy rakietowe Pjongjangu potępił rząd Japonii. Wiadomo też, że sprawą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ, na nadzwyczajnym posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami –

Jak pisaliśmy, w styczniu br. podczas parady wojskowej Korea Północna pokazała nowe rakiety balistyczne – odpalane z okrętów podwodnych oraz krótkiego zasięgu. Zdaniem komentatorów, był to pokaz siły przed zmianą rządu w USA. Państwowe, północnokoreańskie media w propagandowym tonie podały, że w paradzie uczestniczyły m.in. „prototypowe czołgi” oraz „ultra-nowoczesne” rakiety taktyczne i samobieżne systemy artyleryjskie, a także systemy rakietowe zdolne do „całkowitego unicestwiania przeciwników (…) poza terytorium” kraju. Podkreślono też obecność „najpotężniejszej broni świata, rakiety balistycznej odpalanej z okrętu podwodnego”. Wcześniej, w październiku 2019 roku Korea Północna przetestowała taki pocisk – Pukguksong-3 został wystrzelony z „platformy podwodnej”, jak podaje Reuters, po bardzo stromej trajektorii. Północnokoreańskie media twierdziły, że gdyby była to zwykła trajektoria, to w zasięgu rakiety byłaby cała Korea Południowa, a także Japonia.

W ostatnim czasie Korea Północna zintensyfikowała testy swoich rakiet. W połowie września br. pisaliśmy, że wystrzeliła w kierunku morza dwa rakietowe pociski balistyczne. Wcześniej Pjongjang podał, że przeprowadzono testy rakiety manewrującej. Zdaniem amerykańskiego dowództwa na region Indo-Pacyfiku, wystrzelenie rakiet nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA i ich sojuszników, ale zwraca uwagę na destabilizujący charakter północnokoreańskiego programu zbrojeniowego. Później Korea Północna testowała rakiety wystrzeliwane z pociągu.

Media zaznaczają, że w listopadzie 2017 roku Korea Północna przeprowadziła testy międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która ma być zdolna do trafienia w cel na niemal całym terytorium USA. Jednak od tamtego czasu KRLD koncentruje się raczej na testowaniu rakiet krótszego zasięgu. Zdaniem analityków, w założeniu to właśnie ta broń miałaby odegrać główną rolę w razie konfliktu z Koreą Południową czy Japonią. Ponadto, Korea Północna ogłosiła w tym roku, że dąży do miniaturyzacji swoich głowic jądrowych, które mogłyby wówczas zostać zastosowane w taktycznych systemach rakietowych.

W marcu br. Korea Północna ogłosiła, że przeprowadziła test „taktycznego pocisku kierowanego nowego typu”. Była to pierwsza próba rakiet balistycznych tego kraju od prawie roku i pierwsza od czasu, gdy Joe Biden został prezydentem USA. Biden poinformował wówczas, że Stany Zjednoczone „odpowiednio zareagują”. Do potępienia testu dołączyła się Korea Południowa i Japonia.

