Ukraiński wywiad: Rosjanie zaminowali szereg obiektów w Doniecku, mają zamiar je wysadzić

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE to dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego - oświadczył w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Minister skomentował w ten sposób środowy wyrok TSUE w sprawie mechanizmu "pieniądze za praworządność". Do słów ministra sprawiedliwości odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Zbigniew Ziobro komentował w czasie konferencji prasowej środowy wyrok TSUE, oddalający wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące unijnego mechanizmu warunkowości - "pieniądze za praworządność". "Jest to widzimy moment historyczny zmian w UE z obszaru wolności w obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc, by tę wolność państwom tworzącym UE odbierać, by suwerenność ograniczać" - powiedział Ziobro, cytowany przez PAP. "Jest to więc też dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego, który wyraził akceptację na szczycie w Brukseli w 2020 r. dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia, które dzisiaj już służy do tego, żeby wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę" - dodał.

Oświadczył, że wyrok TSUE "jest też potwierdzeniem wszystkich obaw, które formułowała Solidarna Polska do końca i stanowczo sprzeciwiając się zgodzie na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań do europejskiego porządku prawnego". Zaznaczył, że "to data w tym sensie ponura, historyczna, która zostanie zapamiętana w podręcznikach historii".