Ukraina: Płonie klasztor Ławra Świętogórska [+VIDEO]

Rosjanie ponownie ostrzelali Ławrę Świętogórską w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – poinformował w sobotę minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko. Przekazał, że w klasztorze oprócz mnichów i mniszek prawosławnych znajdowało się około 300 uchodźców; wśród nich osoby niepełnosprawne, ludzie starsi i około 60 dzieci, w tym niemowlęta.

Dzisiaj Ławra Świętogórska w obwodzie donieckim ponownie znalazła się pod ostrzałem. Pustelnia Wszystkich Świętych w Ławrze Świętogórskiej płonie. Diecezja Doniecka Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego potwierdziła, że ​​oprócz braci i sióstr z klasztoru przebywało tam około 300 uchodźców, m.in. dzieci – przekazał Tkaczenko, cytowany przez agencję Interfax Ukraina.

„Okupanci nadal udowadniają swoją niezdolność do bycia częścią cywilizowanego świata” – dodał.

Agencja UNIAN podkreśla, że wybudowana w 1912 roku Pustelnia Wszystkich Świętych w Ławrze Świętogórskiej jest największą drewnianą świątynią na Ukrainie. Agencja opublikowała krótkie nagranie, pokazujące, że pożar szaleje w samym centrum świątyni.

Nagranie przedstawiające pożar klasztoru zostało opublikowane także przez serwis Nexta.

The occupiers „denazified” the wooden skit of the Svyatogorsk Lavra of the #Ukrainian Orthodox Church pic.twitter.com/sNMJNXi8ME

— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2022