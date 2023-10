Kazachski oligarcha wypuszczony z więzienia po tym gdy oddał miliardy

Zerendinski Sąd Rejonowy Obwodu Akmolskiego zmienił rodzaj kary dla skazanego kazachskiego oligarchy po tym, gdy ten zdecydował się wypłacić skarbowi państwa niemal 200 milionów dolarów.

Jak poinformował w piątek kazachski portal Vlast.kz, sąd zadecydował, że skazany oligarcha Kajrat Boranbajew nie będzie już siedział w więziennej celi. Orzeczono, że od teraz będzie wobec niego stosowany dozór kuratorski. Powołując się na służbę prasową sądu portal podaje uzasadnienie dla decyzji o zamianie środka odbycia kary. Sąd wziął pod uwagę fakt, że przedsiębiorca odsiedział w więzieniu jedną trzecią wyroku, w zakładzie karny dobrze się sprawował, wyraził skruchę oraz naprawił wyrządzoną szkodę.

Kajrat Boranbajew został aresztowany w marcu 2022 roku i oskarżony o współudział w defraudacji mienia państwowego. Rok później został skazany na 8 lat więzienia, ale potem wyrok uchylono. W sierpniu bieżącego roku Boranbajew przyznał się do winy i zawarł ugodę, po czym sąd skazał go na 6 lat więzienia. Boranbajew zrekompensował państwu szkody ustalone w śledztwie – 14,6 miliarda tenge (30,3 miliona dolarów). Sąd skonfiskował mu także pieniądze i nieruchomości o łącznej wartości 6,2 miliarda tenge.

Oprócz tego Boranbajew wpłacił 30 mld tenge na fundusz publiczny zajmujący się budową infrastruktury edukacyjnej oraz przekazał państwu aktywa o łącznej wartości 93,4 mld tenge.

Jak podaje portal Fergana Kajrat Boranbayev był swatem pierwszego prezydenta kraju Nursułtana Nazarbajewa. Jego córka Alima wyszła za mąż za wnuka byłego prezydenta Ajsułtana, który zmarł w sierpniu 2020 roku.

W styczniu 2022 r. w Kazachstanie doszło do masowych manifestacji ulicznych obywateli przeciwko podwyżkom cen gazu. Stopniowo przybierały one coraz gwałtowniejszy charakter. W największym mieście kraju – Ałmaty wystąpienia przerodziły się w zbrojną rebelię, gdzie spalona została siedziba władz miejskich i siedziba prezydenta oraz gdzie doszło do zdemolowania holu portu lotniczego i masowych rabunków sklepów. Buntownicy przejęli tam broń z zajętych komisariatów policji i doszło do strzelanin z siłami bezpieczeństwa oraz wojskiem. Prezydent Tokajew oszacował równowartość strat materialnych na 2-3 mld dol.

Tłumiąc bunt prezydent Kasym-Żomart Tokajew oskarżył szefów służb bezpieczeństwa o bierność w obliczu zagrożenia destabilizacją państwa. Stanowisko szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego stracił już zaufany Nazarbajewa, który następnie został aresztowany pod zarzutem zdrady państwa. Stanowiska tracili krewni i inni stronnicy pierwszego prezydenta kraju i niegdysiejszego kreatora kariery politycznej Tokajewa Nursułtana Nazarbajewa.

Tokajew doprowadził do pozbawienia specjalnego statusu konstytucyjnego przez pierwszego prezydenta oraz rozpoczął rozliczenia z oligarchami powiązanymi z jego klanem.

Część komentatorów uważała, że zamieszki sprowokował, lub co najmniej chciał wykorzystać klan Nazarbajewa, zaniepokojny emnacypowaniem się Tokajewa spod jego wpływu.

vlast.kz/fergena.news/kresy.pl