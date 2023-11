Prezentowanie symboli i głoszenie haseł LGBT może stać się w Rosji nielegalne

17 listopada 2023 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji skierowało do sądu wniosek o uznanie „międzynarodowego ruchu społecznego LGBT” za ekstremistyczny.

Choć wniosek nie odnosi się do żadnej konkretnej, sformalizowanej organizacji zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości działalność ruchu LGBT ujawniła „różne oznaki i przejawy orientacji ekstremistycznej, w tym podżeganie do nienawiści społecznej i religijnej”. Postępowanie w sprawie wniosku sąd rozpocznie 30 listopada, podał portal Sibir.Realii. Będzie się ono odbywać za drzwiami zamkniętymi.

Portal, będący częścią amerykańskiego Radia Wolna Europa, twierdzi, że zgodnie z rosyjską ustawą o stowarzyszeniach publicznych, aby uznać organizację za faktycznie istniejącą, wymagane są trzy kryteria. Pierwsza to odbycie zgromadzenia założycielskiego, druga to zatwierdzenie statutu, trzecia to wybór organów zarządzających. Brak takich podstaw dla podmiotu określonego mianem „ruchu LGBT”.

Jednak sądy już wcześniej wpisywały na listę organizacji ekstremistycznych nieformalne zjawiska społeczne. Tak było w przypadku “ruchu Columbine”, echa głośnej masakry w szkole w USA, czy młodzieżowej subkutlury AUE.

Ponieważ ruch LGBT jako organizacja nie istnieje, nie będzie jego przedstawicieli w trakcie postępowania. Decyzja sądu nie wejdzie w życie natychmiast, ale w ciągu miesiąca od jej całościowego ogłoszenia. Oznacza to, że jeśli zainteresowane strony lub uczestnicy sprawy nie złożą odwołania do 30 grudnia, decyzja ta wejdzie w życie z dniem 31 grudnia.

Prawnik Maskim Olenicziew uznał, że z tym dniem do odpowiedzialności administracyjnej będzie mógł zostać pociągnięty każdy głoszący idee składające się na agendę LGBT. Nawet posługiwanie się symbolami ruchu homoseksualistów i transseksualistów będzie zagrożone karą. “Za prezentowanie symboli obywatele mogą początkowo zostać ukarani grzywną w wysokości od 1000 do 2000 rubli z konfiskatą przedmiotu przestępstwa, lub aresztem administracyjnym na okres do 15 dni.” – uściślił Oleniczew.

Powtarzające się naruszenia będą w takim kontekście skutkować odpowiedzialnością karną.

5 grudnia 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy zakazujące propagandy LGBT i pedofilii, informacji zachęcających do zmiany płci, a także wprowadzające odpowiedzialność administracyjną za tego rodzaju działania. Zakaz obejmuje Internet, media, książki, inne usługi audiowizualne, kino i reklamę. Zabroniona jest także sprzedaż towarów, w tym także importowanych, zawierających informacje, których rozpowszechnianie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Jeśli chodzi serwisy filmowe, ich właściciele są zobowiązani, po pierwsze, do wykluczenia ze swoich zasobów wszelkich materiałów zawierających propagandę LGBT, a po drugie, do zapewnienia dystrybucji utworów audiowizualnych przedstawiających osoby LGBT ze znakiem „18+” w obiegu zamkniętym niedostępnym dla nieletnich. W przeciwnym razie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Do końca czerwca regulator wydał ponad dwadzieścia protokołów w sprawie nieprawidłowego oznakowania materiałów audiowizualnych.

Rosyjska instytucja nadzoru telekomunikacyjnego Roskomnadzor wystawiła od początku września 45 wniosków o usunięcie materiałów uznanych za propagandę LGBT, zmiany płci i pedofilii.

sibreal.org/kresy.pl