Rosja blokuje strony internetowe promujące LGBT

Rosyjska instytucja nadzoru telekomunikacyjnego Roskomnadzor wystawiła od początku września 45 wniosków o usunięcie materiałów uznanych za propagandę LGBT, zmiany płci i pedofilii.

Jak objaśnił Roskomnadzor – „Kryteria oceny materiałów w Internecie promujących nietradycyjne stosunki seksualne, pedofilię i zmianę płci zostały zatwierdzone zarządzeniem Roskomnadzoru. Od 1 września 2023 r. Roskomnadzor wysłał do właścicieli witryn 45 zawiadomień z żądaniem usunięcia takich nielegalnych treści. Informacje zostały natychmiast usunięte z 22 stron internetowych” – zacytowała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax.

Organ regulacyjny wyjaśnił, że zablokowano 23 strony, które nie spełniały wymogów dotyczących treści zabronionych. „Spośród nich 5 witryn poświęconych tematyce LGBT, a 18 to witryny pirackich kin internetowych, które rozpowszechniają filmy zawierające propagandę LGBT” – przekazałą instytucja.

Za rozpowszechnianie materiałów promujących nietradycyjne stosunki seksualne w mediach i Internecie ustawa przewiduje ograniczenie dostępu do zasobów i usług informacyjnych oraz odpowiedzialność administracyjną z art. 6 pkt 21 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej – przypomniał Roskomnadzor.

1 września weszło w życie zarządzenie Roskomnadzoru w sprawie kryteriów, według których materiały w Internecie uznawane są za propagandę LGBT, zmianę płci i pedofilię i są wpisywane w Jednolitym Rejestrze Informacji Zabronionych w Federacji Rosyjskiej oraz blokowane w przypadku odmowy ich usunięcia.

5 grudnia 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy zakazujące propagandy LGBT i pedofilii, informacji zachęcających do zmiany płci, a także wprowadzające odpowiedzialność administracyjną za tego rodzaju działania. Zakaz obejmuje Internet, media, książki, inne usługi audiowizualne, kino i reklamę. Zabroniona jest także sprzedaż towarów, w tym także importowanych, zawierających informacje, których rozpowszechnianie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Jeśli chodzi serwisy filmowe, ich właściciele są zobowiązani, po pierwsze, do wykluczenia ze swoich zasobów wszelkich materiałów zawierających propagandę LGBT, a po drugie, do zapewnienia dystrybucji utworów audiowizualnych przedstawiających osoby LGBT ze znakiem „18+” w obiegu zamkniętym niedostępnym dla nieletnich. W przeciwnym razie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Do końca czerwca regulator wydał ponad dwadzieścia protokołów w sprawie nieprawidłowego oznakowania materiałów audiowizualnych.

Czytaj także: Rzecznik Kremla skomentował wywieszenie flagi LGBT przez ambasadę USA w Moskwie

interfax.ru/kresy.pl