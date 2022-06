„Rodzina to związek między mężczyzną a kobietą. Kropka” – Prezydent Czech zapowiada weto ustawy o „małżeństwach” jednopłciowych

Podczas swojej wizyty w Serbii, kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyraźnie dał do zrozumienia, że kraj ten powinien skończyć z próbami balansowania między UE a Rosją, a jeśli poważnie myśli o wejściu do Unii, to ma dołączyć do unijnych sankcji.

W piątek w ramach swojej podróży na Bałkany Zachodnie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył do Serbii, gdzie spotkał się z jej prezydentem, Aleksandarem Vucicem. Podczas wspólnej konferencji prasowej wyraźnie dał do zrozumienia, że Serbia, ubiegająca się o członkostwo w Unii Europejskiej, powinna skończyć z próbami balansowania między UE a Rosją. Jego zdaniem, jeśli serbskie władze poważnie myślą o wejściu do Unii, to powinny dołączyć do unijnych sankcji przeciwko Rosji.