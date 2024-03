Macron: Wojna wróciła na naszą ziemię, wypada nie być tchórzem

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył we wtorek, że Europa zbliża się do momentu, w którym “wypada nie być tchórzem”. “Wojna wróciła na naszą ziemię” – powiedział.

Francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się we wtorek z Francuzami mieszkającymi w Pradze. Wyraził opinię, że nadszedł czas, aby sojusznicy Ukrainy zintensyfikowali swoje działania. Jak dodał, w Europie zbliżamy się do momentu, w którym “wypada nie być tchórzem”.

Macron stwierdził, że zarówno Francja, jak i Czechy są “świadome, iż wojna wróciła na naszą ziemię (do Europy) i że niektóre mocarstwa, które stały się nie do zatrzymania, z każdym dniem zwiększają groźbę zaatakowania nas”. “Będziemy musieli stawić czoła historii oraz będziemy musieli mieć odwagę, której to wymaga” – kontynuował francuski prezydent.

W Pradze Macron ma omawiać wsparcie Francji dla planu ogłoszonego wcześniej przez Czechy, a dotyczącego zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy w krajach trzecich.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział po uniegłotygodniowym spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu, że nie wyklucza możliwości wysłania na Ukrainę wojsk przez niektóre kraje UE i NATO. “Na tym etapie nie ma konsensusu, by wysłać tam [na Ukrainę] wojska” – oświadczył. “Niczego jednak nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała” – dodał. Jego wystąpienie skrytykowała nieoficjalna liderka największej partii opozycyjnej Marine Le Pen.

Prezydent Polski Andrzej Duda przekazał, że kwestia wysłania żołnierzy na Ukrainę wywołała “żarliwą dyskusję” wśród europejskich przywódców. Jak dodał, z kolei w kwestii pomocy w rozminowywaniu Ukrainy czy pilnowania granic, “uczestniczący w dyskusji byli otwarci”. Z kolei premier Donald Tusk stwierdził – “Mamy tu wspólne stanowisko, a mówią tu o tym premierzy krajów, które zaangażowały się bardzo, o wiele bardziej, niż większość państw, w pomoc Ukrainie w jej wysiłku zbrojnym. Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko, dzisiaj powinniśmy skoncentrować się tak, jak to robi rząd polski, czy rząd czeski, żeby maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym”.

reuters.com / Kresy.pl