Ukraińscy żołnierze przybyli do Wielkiej Brytanii na szkolenie z obsługi Challengerów

Ukraińskie załogi przybyły do Wielkiej Brytanii na szkolenie z obsługi czołgów Challenger 2.

Jak poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony, ukraińskie załogi przybyły do Wielkiej Brytanii na szkolenie z obsługi czołgów Challenger 2.

Opublikowano też zdjęcia ukraińskich załóg.

„Ukraińscy czołgiści przybyli do Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć przygotowania do dalszej walki z Rosją. Wielka Brytania dostarczy Ukrainie czołgi Challenger 2 wraz z krajami partnerskimi, demonstrując siłę wsparcia dla Ukrainy na poziomie międzynarodowym” – poinformowała służba prasowa w oświadczeniu.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.

The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations – demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023