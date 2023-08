Media: USA proponują Iranowi złagodzenie sankcji w zamian za wstrzymanie dostaw dronów do Rosji

USA naciskają na Iran, by przestał sprzedawać Rosji drony bojowe – podaje agencja Reuters, powołując się na ustalenia „Financial Times”. Ma to być częścią szerszego, niepisanego porozumienia amerykańsko-irańskiego, by deeskalować napięcie.

Jak podała w środę gazeta „Financial Times”, Stany Zjednoczone zaproponowały Iranowi, by przestał dostarczać Rosji drony, w zamian za złagodzenie sankcji. „FT” powołuje się na źródła wśród amerykańskich, a także irańskich urzędników rządowych. Waszyngton ma domagać się, by Iran przestał wysyłać Rosjanom zarówno bezzałogowce, jak i części zamienne do nich.

Agencja Reuters zwróciła się do Białego Domu i MSZ Iranu z prośbą o komentarz, ale te nie odpowiedziały.

Jak zaznaczono, informacje na ten temat pojawiły się w czasie, gdy USA i Iran najwyraźniej próbują złagodzić napięcia i wznowić szersze rozmowy, dotyczące irańskiego programu nuklearnego. We wtorek sekretarz stanu USA, Antony Blinken powiedział, że przyjmie z zadowolenie wszelkie kroki ze strony Teheranu, prowadzące do deeskalacji „rosnącego zagrożenia nuklearnego”.

Według „FT”, rozmowy te miały miejsce w ubiegłym tygodniu, obok negocjacji w sprawie umowy o wymianie więźniów. Iran pozwolił czterem Amerykanom przenieść się z więzienia do aresztu domowego, podczas gdy piąty już wcześniej tam przebywa.

Źródła agencji Reuters informowały w zeszłym tygodniu, iż Iran może uwolnić pięciu obywateli USA w ramach umowy ws. odblokowania irańskich funduszy w Korei Południowej, wartych 6 mld dol.

W czerwcu br. rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone uważają, iż fabryka dronów szturmowych, którą Rosja buduje z pomocą Iranu, może być w pełni operacyjna na początku przyszłego roku. Iran miał już wówczas wysyłać do Rosji sprzęt dla fabryki, poprzez Morze Kaspijskie.

USA uważają też, że Iran wysyłał materiały, których Rosja używała do budowy własnej fabryki dronów w rosyjskiej specjalnej strefie ekonomicznej Jełabuga, około 1000 km na wschód od Moskwy. Stany Zjednoczone opublikowały zdjęcie satelitarne z lokalizacji, gdzie ma ruszyć produkcja.

Z kolei według analityków z waszyngtońskiego Instytutu ds. Studiów nad Wojną (ISW), Białoruś i Iran pogłębiają współpracę dwustronną, przy czym strona białoruska dąży do zabezpieczenia porozumienia w sprawie zlokalizowania u siebie fabryki, produkującej irańskie drony. Ich zdaniem, na początku tego miesiąca białoruski minister obrony rozmawiał w Iranie na temat zlokalizowania w obwodzie homelskim na Białorusi fabryki, produkującej irańskie drony-kamikadze Shahed.

Financial Times / Reuters / Kresy.pl