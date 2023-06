W Rosji powstaje fabryka irańskich dronów. USA: produkcja może ruszyć na początku przyszłego roku

Stany Zjednoczone uważają, że fabryka dronów szturmowych, którą Rosja buduje z pomocą Iranu, może być w pełni operacyjna na początku przyszłego roku – oświadczył w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby.

Amerykańscy urzędnicy uważają, że Iran wysyła sprzęt do fabryki, a także w pełni gotowe do użycia drony do Rosji przez Morze Kaspijskie. Rosja kupiła od Iranu setki dronów od zeszłego lata i intensywnie wykorzystuje je w wojnie na Ukrainie.

John Kirby oświadczył w piątek, że Iran wykorzystuje szlak Morza Kaspijskiego do przenoszenia dronów, amunicji i pocisków moździerzowych do Rosji, często używając statków, które wyłączyły śledzenie, aby ukryć swoje ruchy.

Stany Zjednoczone opublikowały w piątek mapę pokazującą trasę, którą Iran wydaje się wykorzystywać do transportu sprzętu z Amirabadu do Machaczkały w Rosji.

„Rosja używała w ostatnich tygodniach irańskich UAV (bezzałogowych statków powietrznych) do uderzenia w Kijów i terroryzowania ludności ukraińskiej, a partnerstwo wojskowe Rosji i Iranu wydaje się pogłębiać” – wskazał Kirby, cytowany przez CNN.

USA uważają też, że Iran wysyłał materiały, których Rosja używała do budowy własnej fabryki dronów w rosyjskiej specjalnej strefie ekonomicznej Jełabuga, około 1000 km na wschód od Moskwy. Stany Zjednoczone opublikowały zdjęcie satelitarne z lokalizacji, gdzie ma ruszyć produkcja.

„Wsparcie płynie w obie strony: z Iranu do Rosji i z Rosji do Iranu” – podkreślił Kirby. „Rosja oferuje Iranowi współpracę w dziedzinie obronności, w tym w zakresie pocisków rakietowych, elektroniki i obrony powietrznej. Na początku tego roku Iran ogłosił, że sfinalizował umowę na zakup myśliwców Su-35 od Rosji. Iran dąży do zakupu dodatkowego sprzętu wojskowego od Rosji, w tym śmigłowców szturmowych, radarów i samolotów szkoleniowych YAK-130. W sumie Iran chce otrzymać od Rosji sprzęt wojskowy wart miliardy dolarów ” – powiedział.

Jak wskazał, USA podają te informacje do wiadomości publicznej, „aby ujawnić i zakłócić” „partnerstwo obronne na pełną skalę”.

edition.cnn.com / Kresy.pl