Kolejne opóźnienia ws. pozyskania dronów Albatros dla polskich okrętów wojennych

Inspektorat Uzbrojenia ponownie przesunął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym pozyskania dronów taktycznych krótkiego zasięgu i pionowego startu „Albatros” dla Marynarki Wojennej.

Jak informowaliśmy, 15 grudnia 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu postępowania na dostawę dwóch zestawów bezzałogowców powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu – pionowego startu kryptonim Albatros, w tym jednego w ramach prawa opcji. Drony te mają być przeznaczone do prowadzenia obserwacji w dzień i w nocy w różnorodnym środowisku, służąc rozpoznaniu sił przeciwnika nad morzem i linią brzegową, nad lądem oraz poszukiwaniu rozbitków nad morzem przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych i sensorów radarowych SAR. Zamówienie musi zostać wykonane w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pierwotnie, czas na złożenie stosowanych wniosków zainteresowane podmioty miały do 29 stycznia 2021 roku.

Zaznaczono, że wybranych może zostać maksymalnie pięciu oferentów, w domyśle produkujących tego rodzaju maszyny seryjnie. Jednak kilka dni przed upływem wskazanego terminu, został on wydłużony o 3 tygodnie, do 19 lutego br. Wprowadzono też pewną drobną, ale istotną korektę do treści ogłoszenia. Mianowicie, usunięto wyraz „nie” ze zdania dotyczącego możliwości udzielania zaliczek. Uzyskało ono brzmienie: „Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczek”.

W piątek, czyli w dniu, w którym mija termin składania ofert, Inspektorat Uzbrojenia opublikował kolejną wersję ogłoszenia, datowaną na 16 lutego br.. Wydłużył w niej termin składania ofert w postępowaniu o kolejne dwa tygodnie, do 5 marca 2021 roku.

Pozyskanie bezzałogowców „Albatros” ujęto w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku, według „Dziennika Zbrojnego” najprawdopodobniej w ramach Programu Operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne Obserwator”.

Zgodnie z założeniami bezzałogowce „Albartos” powinny posiadać maksymalną masą startową do 200 kg i wyposażenie w postaci głowic optoelektronicznych do prowadzenia rozpoznania w podczerwieni i w zakresie widzialnym, ze zdolnością do rozpoznawania obiektów nawodnych czy żołnierza z jak największej odległości. Ponadto, wyposażenie dronów mają stanowić stacje radiolokacyjne SAR/GMTI, potrafiące rozpoznać nad lądem pojedynczego żołnierza lub SAR/MMTI dla podobnych zdolności dla obiektów nawodnych. Albatros miałby też posiadać zdolność prowadzenia rozpoznania elektronicznego (ELINT/COMINT), dalmierz laserowy i system wskazywania (podświetlania) celów. Bezzałogowce te muszą też potrafić operować z pokładów okrętów, włącznie ze zdolnością do startu i lądowania.

Powyższe założenia dotyczą zasadniczo stanu z 2016 roku. Obecnie nie wiadomo, w jakim zakresie te wymagania utrzymano w rozpoczętym postępowaniu. Na razie wiadomo tylko, że każdy zestaw Albatros musi umożliwiać pionowy start i lądowanie m.in. z okrętów Marynarki Wojennej RP, posiadać promień działania minimum 54 mile morskie, pułap praktyczny co najmniej 3 km i długotrwałość lotu nie krótszą niż 5 godzin.

O wyborze najkorzystniejszej oferty ma zadecydować przede wszystkim cena (waga oceny 80 proc.) i parametry techniczne (20 proc.).

iu.wp.mil.pl / Kresy.pl