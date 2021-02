Amerykański bezzałogowy pojazd RCV-M dostarczony do testów

Zespół ds. wielofunkcyjnych pojazdów bojowych nowej generacji armii amerykańskiej (NGCV CFT) ogłosił w czwartek, że otrzymał nowy bojowy pojazd robotyczny w wariancie M (średni).

W poście NGCV CFT czytamy: „Robot bojowy (M) przybył dzisiaj. Wykuwamy przyszłość? Lepiej w to uwierzcie!”

Robotic Combat Vehicle (M) arrived today. Forge the Future? You better believe it! #USArmy @armyfutures pic.twitter.com/bujQICoJCm

