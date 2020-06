Zautomatyzowany pojazd pancerny od Milrem Robotics i John Cockerill Defense

Milrem Robotics i John Cockerill Defense zaprezentowali w czwartek robotyczny pojazd bojowy Type X ze wieżyczką Cockerill Protected Weapons Station Gen. II – poinformował portal Army Recognition. Jest to pierwszy tego typu pojazd bezzałogowy.

Jak poinformował portal Army Recognition, estońska firma Milrem Robotics wraz z firmą John Cockerill Defense zaprezentowała w czwartek zautomatyzowany pojazd bojowy Type X. Podwozie pojazdu Type X to projekt mobilnego, modułowego pojazdu wielozadaniowego, który stanowi platformę dla bezzałogowych pojazdów opancerzonych. Jest to pierwszy pojazd bojowy, który został celowo zaprojektowany jako bezzałogowy, mający stanowić integralną część zmechanizowanych jednostek.

Type-X został zaprojektowany do szybkiego rozmieszczenia na placu boju za pomocą spadochronu lub ciężkiego helikoptera. Połączenie ulepszonej sztucznej inteligencji i zdalnego operatora systemu sprawia, że ​​Type-X to opancerzony pojazd gąsienicowy, który może uzupełniać formacje wojsk lub działać niezależnie, w formacjach bezzałogowych. „Type-X jest modułowy i akceptuje większe wieżyczki” – poinformował Kuldar Väärsi, dyrektor generalny Milrem Robotics. „Zaprezentowane działko to krok we właściwym kierunku, ponieważ od samego początku ma to być zdalnie sterowany system (bezzałogowy) z łatwym dostępem z zewnątrz do wieży, umożliwiającym konserwację” – dodał Väärsi.

Simon Haye, dyrektor ds. Marketingu w John Cockerill Defense dodaje: „Jedną z pierwszych realistycznych ról bezzałogowych pojazdów bojowych będzie obrona konwoju lub obrona bazy. Type-X może być umieszczony z przodu i z tyłu konwoju, aby zapewnić dodatkowe oczy i siłę ognia. Rzadko konwój ma dostępną siłę ognia 25 mm, a biorąc pod uwagę, że system jest bezzałogowy, taktyki takie jak rzucanie się w stronę zasadzki lub manewrowanie na pozycję wroga, są teraz uzasadnionymi opcjami dla konwoju pod ostrzałem. Funkcje prowadzenia / śledzenia pojazdów bezzałogowych to dobrze rozwinięta technologia, a rozmieszczenie niektórych stanowisk operatora przez konwój może zapewnić szybką reakcję. Zamiast narażać żołnierzy na ryzyko, systemy Guardian mogą zapewniać nieustającą obserwację oraz zdolność do manewrowania i rozpraszania ataku, a nie tylko jego pochłaniania” – przekonywał.

Możliwość otwierania dachu pozwoli na szybkie przeładowanie bezzałogowego pojazdu z zewnątrz. Wyposażony jest w 360-stopniowy celownik panoramiczny, obrazowanie CCD i termiczne, zamontowane działko stanowi odpowiedniego partnera dla robotycznego pojazdu bojowego Type X. Wieżyczka może być wyposażona w pociski przeciwpancerne. „Ostatecznie, łącząc samobieżne bezzałogowe pojazdy logistyczne z Type-X, możesz zredukować personel wymagany do konwoju do kilku operatorów, jednocześnie zwiększając możliwości obrony” przekazał Kuldar Väärsi, dyrektor generalny Milrem Robotics. „To nie jest tylko skok w kierunku zwiększenia ochrony, ale mnożnik siły”.

Obie firmy podkreślały są podekscytowane przyszłą współpracą. „Z niecierpliwością oczekujemy opracowania szerokiej gamy rozwiązań z Johnem Cockerillem, ponieważ mają oni doświadczenie nie tylko w zakresie średniego kalibru, ale są znani ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie armat 90 mm i 105 mm” – informował Väärsi.

