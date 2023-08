Spotkanie ministrów obrony Białorusi i Iranu. ISW: chodzi o budowę fabryki dronów Shahed na Białorusi

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Sibiga skrytykował Polskę za twierdzenia, że "Ukraina nie docenia pomocy". "To oczywista gra, która służy do tego, by realizować własne interesy" - stwierdził. Wyraził opinię, że "kiedy Ukraina jest w stanie wojny, próba 'wytargowania' od niej czegoś więcej jest równoznaczna ze zdradą".

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Sibiga skrytykował w poniedziałek szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który komentował przedłużenie embarga na ukraińskie zboże. "To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika" - podkreślił Przydacz.

"Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic" - powiedział na antenie TVP.