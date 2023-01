Rosyjski atak na ukraińskie miasta

Rosjanie przeprowadzili w nocy z niedzieli na poniedziałek atak na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał w poniedziałek rano, że w wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej. Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali także Połtawę i Dniepr. Tymczasem ukraińska armia oświadczyła, że „zestrzeliła wszystkie drony”, którymi Rosja zaatakowała ukraińskie miasta.

W wyniku ataku w Kijowie doszło do przerw w dostawach prądu – przekazał Kliczko. 19 – letni mężczyzna został ranny w wyniku zniszczenia budynku mieszkalnego.

About 10 air targets have already been shot down over #Kyiv

A 19-year-old boy was hospitalized in Desnyanskiy district of the capital of #Ukraine. pic.twitter.com/qQOSi1Dw1o

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023