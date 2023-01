Ukraińskie dowództwo: 400 rosyjskich żołnierzy zabitych i 300 rannych w ataku na koszary

Ukraina twierdzi, że zlikwidowała około 400 rosyjskich żołnierzy w ataku na koszary w okupowany obwodzie donieckim. Kolejnych 300 miało odnieść rany.

Takie informacje podało w poniedziałek rano dowództwo ukraińskich sił zbrojnych. W ataku na Makijewkę (obwód doniecki) miało zginąć około 400 rosyjskich żołnierzy, a kolejnych 300 odnieść rany. Strona ukraińska podaje, że atak przeprowadzono w noc sylwestrową. Celem była uczelnia techniczna numer 19. Ukraińskie dowództwo napisało ironicznie, że do zdarzenia doszło na skutek „nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami grzewczymi, zaniedbywania środków bezpieczeństwa i palenia w niedozwolonym miejscu”.

W budynku szkoły technicznej numer 19. w Makijewce miało stacjonować około 1000 nowo zmobilizowanych Rosjan. W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające zniszczone budynki.

Pro-Russian blogger Anatoly Shariy confirms that hundreds of mobilized servicemen have been killed in #Makiivka. pic.twitter.com/rZwK87oWYb

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023