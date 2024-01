Ukraina i Litwa chcą wspólnie produkować drony dla ukraińskiej armii

Głównym tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Litwy były wspólne działania na rzecz zwiększenia produkcji dronów dla ukraińskich sił zbrojnych.

W sobotę podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Litwy, Gabrieliusem Landsbergisem, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że głównym tematem ich rozmowy było określenie wspólnych działań na rzecz zwiększenia produkcji dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Dużą część naszej konwersacji poświęciliśmy na zdefiniowanie wspólnych kroków, by zwiększyć produkcję dronów dla ukraińskich sił zbrojnych” – powiedział Kułeba.

„Litwa dysponuje technologią, a my możemy zwiększyć skalę produkcji. To był kluczowy temat. Jest jasne zrozumienie co, jak i kiedy zrobić, żeby ukraińsko-litewska kooperacja w produkcji dronów mogła dać maksymalne rezultaty w najkrótszym czasie” – powiedział szef MSZ Ukrainy.

Jak dodał, rozmawiano też o „klasycznych” tematach, czyli o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. „Mamy tu wspólne podejście i Litwa, jako członek obu instytucji, pomaga tak bardzo jak to możliwe na drodze do członkostwa w nim” – powiedział ukraiński minister. Rozmawiał też z Landsbergisem o sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów, sankcji i o „wszystkim, co wymaga skutecznych rozwiązań”.

Kułeba powiedział też, że tak jak szef litewskiego MSZ wiąże duże nadzieje z nadchodzącym, przyszłotygodniowym szczytem Rady Europejskiej.

„Jest postęp w sprawie otwarcia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który był przez długi czas blokowany stanowiskiem poszczególnych członków UE. Pracujemy na jego odblokowanie i są zachęcające kroki w tym kierunku” – powiedział minister.

Wcześniej informowano, że Ukraina i Dania maja zorganizować ukraińsko-duńskie forum przemysłu obronnego. Ma ono być poświęcone głównie wspólnym projektom w zakresie produkcji dronów.

Ukrinform / Kresy.pl