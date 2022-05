MSZ Izraela wzywa ambasadora Rosji po słowach Ławrowa o Żydach

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wywołał oburzenie izraelskich władz mówiąc, że „największymi antysemitami są Żydzi” i doszukując się żydowskich korzeni u Adolfa Hitlera.

Jak podał w poniedziałek portal Jerusalem Post, ministerstwo spraw zagranicznych Izraela wezwało do siebie ambasadora Rosji Anatolija Wiktorowicza w związku z niedawną wypowiedzią Siergieja Ławrowa na temat Żydów.

Ławrow udzielił w niedzielę wywiadu włoskiej telewizji Rete 4, gdzie tłumaczył, jak jest możliwe, że Rosja „denazyfikuje” Ukrainę, której prezydent ma żydowskie pochodzenie.

„Jeśli dobrze pamiętam, boję się, że mogę się pomylić, ale według mnie Hitler także miał żydowską krew. To absolutnie nic nie znaczy” – mówił szef rosyjskiej dyplomacji, dodając, że „mądry naród żydowski mówi, że najbardziej zagorzali antysemici to zwykle Żydzi”.

Russian @mfa_Russia Minister Sergei Lavrov gave an interview to the Italian journalists and said a couple of outrageous things. The whole speech can be seen in the link below. I have translated 30 seconds (13:08-13:38) with the most antisemitic part 👇🏼 https://t.co/uYBmHXJzgR pic.twitter.com/IPkHbxPZ44

Ławrow oskarżał też ukraiński rząd o to, że „stał się narzędziem nazistowskich ekstremistów i rządu USA”.

Słowa rosyjskiego ministra wywołały krytykę ze strony izraelskich władz. Premier Izraela Naftali Bennett nazwał je „kłamstwami”, które „mają na celu obwinianie samych Żydów za najstraszniejsze zbrodnie w historii, które popełniono przeciwko nim, a tym samym uwolnienie oprawców Żydów od ich odpowiedzialności”. Bennett stwierdził, że wykorzystanie Holokaustu „jako politycznego tarana musi zostać natychmiast powstrzymane”.

Minister spraw zagranicznych Izraela Ja’ir Lapid powiedział, że uwagi Ławrowa są „niewybaczalne i oburzające”, i nazwał je „strasznym historycznym błędem”.

„Żydzi nie mordowali się podczas Holokaustu. Najpodlejszym poziomem rasizmu wobec Żydów jest obwinianie samych Żydów o antysemityzm” – stwierdził szef izraelskiej dyplomacji.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 2, 2022