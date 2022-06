Media: Ukraińscy żołnierzy rozpoczęli szkolenie na systemach HIMARS

Ukraińscy żołnierze rozpoczęli szkolenie na pierwszych amerykańskich systemach artylerii rakietowej HIMARS w nieujawnionym miejscu poza granicami kraju.

Powołując się na wysokiego urzędnika obrony, reporter Matt Seyler poinformował, że siły ukraińskie rozpoczęły szkolenie na HIMARS wysyłanych przez USA. „Nasi instruktorzy pracują z Ukraińcami w nieujawnionej lokalizacji poza granicami kraju. Oczekuje się, że pierwsza runda szkolenia zajmie około 3 tygodni” – powiedział Seyler na Twitterze.

NEW: Ukrainian forces have begun training on the HIMARS being sent by the U.S., according to a senior defense official. U.S. trainers are working with the Ukrainians at an undisclosed location outside of the country. The first round of training is expected to take about 3 weeks. https://t.co/b93xJMV1F9

— Matt Seyler (@MattSeyler) June 2, 2022