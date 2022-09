Litwa kupiła polską amunicję krążącą Warmate, przekaże ją Ukrainie

Ministerstwo obrony Litwy podpisało w piątek umowę z polską firmą WB Electronics na zakup dronów kamikaze dla Ukrainy.

Jak poinformował portal LRT, ministerstwo obrony Litwy podpisało w piątek umowę z polską firmą WB Electronics na zakup dronów kamikaze dla Ukrainy. Ministerstwo zapowiedziało, że Litwa wykorzysta środki zebrane w ramach crowdfundingu na zakup systemów dronów Warmate od polskiej Grupy WB i przekazanie ich Ukrainie.

Wiceminister obrony Vilius Semeška poinformował, że dwa kompletne zestawy, w tym system wyrzutni i 37 sztuk amunicji krążącej, zostaną zakupione w Polsce.

Oczekuje się, że producent dostarczy systemy w październiku lub listopadzie.

Fundusze na zakup zebrał Andrius Tapinas, litewski dziennikarz i osobowość medialna. Jego inicjatywa, nazwana Legion of Boom, zebrała ponad 2 miliony euro, a połowa pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup systemów amunicji krążącej Warmate.

Zobacz także: Niemieckie media: Pioruny i amunicja krążąca Warmate robią furorę na Ukrainie

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.