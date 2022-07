Polska amunicja krążąca Warmate wykorzystana do ataku na rosyjski sprzęt w elektrowni jądrowej [+VIDEO]

Polskie drony Warmate zostały wykorzystane w skutecznym ataku na rosyjski sprzęt zgromadzony na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Zniszczone zostały m.in. wyrzutnie Grad.

Siły ukraińskie wykorzystały polskie drony Warmate do ataku na rosyjski sprzęt zgromadzony na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Zniszczono wyrzutnie BM-21 Grad i sprzęt radiokomunikacyjny, który został zgromadzony przez Rosjan na terenie elektrowni. W piątek nagranie ataku, pochodzące z zasobów ukraińskiego wywiadu, zostało opublikowane w sieci.

#Ukraine: The Main Directorate of Intelligence of Ukraine showed footage of attacks on a Russian BM-21 Grad and positions using Polish WARMATE loitering munitions in Enerhodar, #Zaporizhzhia Oblast – here filmed by a EOS C-VTOL „Magylas” recon UAV bought by Lithuanians. pic.twitter.com/nZBgL8t4eI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 22, 2022

Atak amunicji krążącej polskiej produkcji został nagrany przy użyciu drona obserwacyjnego EOS C-VTOL Magylas produkcji litewskiej.

#Ukraine: At least two Ukrainian Polish-made WARMATE loitering munitions were used against Russian forces in Enerhodar, #Zaporizhzhia Oblast today. Both appeared to detonate properly, but the target is currently unknown. pic.twitter.com/CbcvAOWNdR — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 20, 2022

Zobacz także: Niemieckie media: Pioruny i amunicja krążąca Warmate robią furorę na Ukrainie

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

System amunicji krążącej Warmate, opracowany i produkowany przez polską Grupę WB, spełnia wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki i jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań grupy dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, pozwalające na operowanie dronem w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo.

Zobacz także: Polska amunicja krążąca Warmate trafiła na wyposażenie armii Indii

Kresy.pl