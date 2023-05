Serbia nie wprowadzi procedury szybszego nabywania obywatelstwa przez pracujących cudzoziemców

Rząd Serbii wycofał się z planów znacznego skrócenia czasu po którym mający prawo pobytu i pracujący cudzoziemcy mogliby ubiegać się o jej obywatelstwo. Plany wywołały poważne kontrowersje w Unii Europejskiej.

Jak podał w czwartek portal Nastojaszczeje Wriemia w marcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy stanowiący, że cudzoziemcy, którzy mieszkali w kraju przez rok na podstawie zezwolenia na pobyt, oficjalnie pracowali w serbskiej firmie lub byli samozatrudnieni są uprawnieni do ubiegania się o obywatelstwo serbskie. Propozycja ta spotakała się z krytyką Unii Europejskiej.

Komisja Europejska ostrzegła, że ​​jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w tym kształcie, ruch bezwizowy UE z Serbią może zostać zniesiony z powodu „zagrożeń dla bezpieczeństwa UE”. W cytowanym przez “Financial Times” oświadczeniu KE podkreśla się, że Bruksela w ubiegłym roku wydała Belgradowi „jasne zalecenia”, aby “powstrzymał się od przyjmowania programów <<obywatelstwo za inwestycję>>”.

Według nowej wersji przygotowanego projektu prawa okres w jakim cudzoziemiec legalnie przebywający, pracujący lub prowadzący interesy w Serbii będzie mógł ubiegać się o jej obywatelstwo został wydłużony do pięciu lat.

Portal Nastojaszczeje Wriemia łączy sprzeciw Brukseli z obawą przed masowym dostępem do bezwizowego wjazdu do UE dla Rosjan, którzy mogliby szybko nabyć serbskie obywatelstwo. Przytoczył on informację Radia Wolna Europa, że w ambasadzie w Serbii zatrudnieni byli rosyjscy dyplomaci wydaleni z innych krajów europejskich. Wśród tych przedstawicieli dyplomatycznych są, według amerykańskiej rozgłośni, co najmniej dwie osoby powiązane z rosyjskim wywiadem.

Serbskie władze prawdopodobnie będą zabiegać o przedłużenie pozwolenia na pobyt dla około 200 tys. Rosjan, którzy przybyli do kraju od lutego 2022 r., powiedziała Elena Jankić, współdyrektor think tanku Global Citizenship Observatory.

currenttime.tv/kresy.pl