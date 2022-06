Czeskie drony zostaną przekazane Ukrainie [+VIDEO]

Czescy specjaliści opracowali i wyprodukowali drona rozpoznawczego Bivoj, który wkrótce będzie dostępny dla Sił Zbrojnych Ukrainy – poinformował w środę portal ceskenoviny.cz.

„Pierwszym zadaniem drona jest dostarczenie dokładnych danych, aby ukraińska artyleria osiągała najlepsze wyniki” – wyjaśnił współwłaściciel firmy Jablotron Dalibor Dědek.

Całkowita waga Bivoja wynosi 25 kilogramów, a rozpiętość skrzydeł 3,3 metra. Dron może pokonać dystans do 50-60 kilometrów i zbierać dane nawet przez sześć godzin. Według twórców, do obsługi drona wystarczy nawet jedna osoba. Jeśli ustawiono autopilota drona, wie on, gdzie latać i jakie zadania wykonać.

Strona czeska chętnie przekaże drony Bivoj za darmo. Dlatego trwa zbieranie funduszy od zainteresowanych obywateli. Do tej pory zebrano 14 milionów koron. Koszt kompletnego zestawu dwóch jednostek rozpoznawczych i „dziesięciu bojowych” to 30 milionów koron. Do tej pory firma wyprodukowała dwa drony inwigilacyjne, które Ukraina może otrzymać za kilka tygodni.

Czeska firma pracuje także nad stworzeniem drona bojowego.

Turecki producent dronów poinformował, że przekaże bezpłatnie trzy drony Bayraktar TB2 ukraińskiej armii. Firma jest pod wrażeniem akcji crowdfundingowej, w wyniku której Ukraińcy zebrali 600 mln hrywien, czyli około 20 mln dolarów na zakup dronów bojowych dla ukraińskiej armii.

Baykar nie przyjmie płatności za TB2 i wyśle 3 UAV na front. Prosimy, by zebrane pieniądze zostały przekazane walczącym. Jesteśmy poruszeni solidarnością i działaniem w obliczu tych pozornie niedających się wygrać spraw – przekazała w poniedziałek turecka firma.

Jak informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu w ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły 600 milionów hrywien na zakup dronów Bayraktar dla ukraińskich sił zbrojnych.

„Zadaniem było zebranie pieniędzy na trzy Bayraktary w siedem dni, ale zebraliśmy pieniądze na trzy Bayraktars w trzy dni. Zostało też trochę pieniędzy, więc bierzemy czwarty” – powiedział Prytula.

