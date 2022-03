Podolak: chcemy ukraińskiego modelu neutralności, z twardymi gwarancjami bezpieczeństwa

Na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę ceny stali na europejskim rynku biją rekordy. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu stali i żelaza z Rosji. To element sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Unijne embargo na wyroby stalowe z Rosji wpłynie znacząco na polski i europejski rynek. Do Polski trafiło w 2021 roku ponad 1,4 mln rosyjskiej stali i żeliwa, o wartości 4,7 mld zł - to dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Import rosyjskiej stali do Polski stanowił około 10 proc. całego importu stali, a Rosja była drugim co do wielkości dostawcą dla polskich firm, po Niemczech. Rosyjska stal wyróżniała się niską ceną. Niemcy są jednym z 10 największych na świecie producentów stali. Po nałożeniu embarga na stal z Rosji, mogą przejąć dużą część europejskiego rynku.

Do końca listopada 2021 roku miesięczny eksport rosyjskiej stali do UE wynosił średnio 339 000 ton. Dane GUS wskazują, że do Polski trafiło w 2021 roku 1,43 mln ton rosyjskiej stali i żeliwa, o wartości 4,7 mld zł - to dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Import rosyjskiej stali do Polski stanowił około 10 proc. całego importu stali, a Rosja była drugim co do wielkości dostawcą dla polskich firm, po Niemczech. Niemcy wyeksportowali do Polski 2,9 mln ton. Trzecim eksporterem była Ukraina - 1,42 mln ton.

Skokowy wzrost sprzedaży rosyjskiej stali do Polski nastąpił między 2017 a 2018 rokiem. Wzrósł wówczas aż o 160 proc. Także w 2019 roku import stali był wyższy o 13 proc. w stosunku do roku 2018.