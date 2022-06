Ukraińcy zebrali pieniądze na cztery drony Bayraktar [+VIDEO]

Ukraiński showman Serhij Prytula poinformował, że w ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły 600 milionów hrywien na zakup czterech dronów Bayraktar dla ukraińskich sił zbrojnych.

Jak poinformował w piątek portal Ukrinform, ukraiński showman Serhij Prytula poinformował, że w ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły 600 milionów hrywien na zakup czterech dronów Bayraktar dla ukraińskich sił zbrojnych.

„Zadaniem było zebranie pieniędzy na trzy Bayraktary w siedem dni, ale zebraliśmy pieniądze na trzy Bayraktars w trzy dni. Zostało też trochę pieniędzy, więc bierzemy czwarty” – powiedział Prytula.

„Uznaje się, że projekt People’s Bayraktar został pomyślnie zakończony. Mamy cztery drony!” – powiedział Prytula. Podkreślił, że to duży projekt, ale będzie jeszcze większy.

Przypomnijmy, że ukraiński bank internetowy Monobank ogłosił zbiórkę pieniędzy na kupno dwóch zestawów polskiej amunicji krążącej Warmate. Większość pieniędzy została już zebrana.

Jak podaje portal Liga.net, zbiórkę pieniędzy na zestawy Warmate ogłosił w czwartek w serwisie Telegram jeden z założycieli Monobanku, Ołeh Horochowski. Jest to kontynuacja zbiórki ogłoszonej 19 czerwca – wówczas ujawniono jedynie, że pieniądze będą zbierane na „drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy”.

„Ten projekt realizujemy wspólnie z prezydencką platformą UNITED24. Po szczegółowych konsultacjach naszych zespołów i SZU [Sił Zbrojnych Ukrainy – red.] końcu zdecydowaliśmy, jakie będą to drony” – napisał Horochowski ujawniając, że chodzi o zakup dwóch zestawów Warmate, z których każdy posiada 20 dronów-kamikadze.

„Dlaczego Warmate? Bo to nie tylko dron! To bardzo inteligentny i dobrze wyposażony zestaw z dronami kamikaze, które mogą uderzać w cele głęboko na tyłach wroga. Mogą nimi być nawet REB [systemy walki elektronicznej – red.] i PPO [obrona przeciwlotnicza – red.]! Takie nowoczesne zestawy są dziś niezbędne naszym obrońcom” – uważa ukraiński bankier.

„Dwie instalacje w podstawowej konfiguracji to 40 przemyślanych ataków. A potem można dokupić dodatkowe moduły uderzeniowe korzystając z już zakupionych stacji, które są najdroższe” – tłumaczył Horochowski.

W czwartek rano, gdy Ołeh Horochowski ogłaszał szczegółowy cel zbiórki, na koncie w Monobanku było około 45 mln hrywien. Według niego do zebrania zostało 15 mln hrywien, ponieważ koszt dwóch zestawów wynosi około 60 mln hrywien (2 mln dolarów).

Jak poinformował na początku czerwca litewski minister obrony Arvydas Anušauskas, Turcja za darmo przekaże Litwie dron Bayraktar TB2 dla ukraińskiego wojska, na którego Litwini zebrali 5 milionów euro.

„To niewiarygodne, ale Turcja właśnie zgodziła się oddać Bayraktara, na który Litwa zebrała pieniądze, za darmo. To niesamowite! Za zebrane pieniądze kupimy potrzebną amunicję do Bayraktara, a reszta pieniędzy też pójdzie na wsparcie Ukrainy. Dziękuję, Turcjo!” napisał.

