Media: Ukraińcy strzelają z dział, które weszły do służby w 1948 roku [+FOTO/VIDEO]

Wojsko Ukrainy zaczęło używać radzieckich dział przeciwlotniczych KS-19. Zdjęcia i filmy ze strzelania przy pomocy tej broni pojawiły się w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe obiegły pierwszego kwietnia nagrania ze strzelania radzieckimi działami przeciwlotniczymi KS-19 przez ukraińskie wojsko. W szczególności materiał filmowy z KS-19 został opublikowany przez Ukraine Weapons Tracker.

„Armia ukraińska zaczęła używać starych 100-mm dział przeciwlotniczych KS-19. Chociaż pierwotnie miały one zwalczać cele powietrzne, teraz zostaną użyte przeciwko celom naziemnym – w trybie pośrednim i ewentualnie bezpośrednim” – czytamy we wpisie.

Opublikowano również zdjęcia amunicji UOF-412. „Widzimy radzieckie pociski UOF-412 ze wkładem OF-412, które ważą 15,6 kg i zawierają ok. 1,5 kg trotylu. Mają maksymalny zasięg ognia do 19 950 metrów” — napisał w komentarzu serwis Ukraine Weapons Tracker.

Oznaczenie na opublikowanych zdjęciach wskazuje, że amunicja ta została wyprodukowana w 1962 roku.

