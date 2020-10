Premier Czech Andrej Babis będzie reprezentował Polskę na szczycie Unii Europejskiej w czwartek i piątek – poinformowało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej. Premier Polski Mateusz Morawiecki kontynuuje kwarantannę.

Jak dowiadujemy się z zamieszczonego w mediach społecznościowych wpisu Przedstawicielstwa Polski przy UE, w związku z kwarantanną premiera Mateusza Morawieckiego, na szczycie Unii Europejskiej w czwartek i piątek Polskę będzie reprezentował premier Czech Andrej Babis.

Due to the fact Prime Minister @MorawieckiM is self-isolating after being in contact with a COVID-infected person, #Poland will be represented by the Czech Prime Minister @AndrejBabis at the #EUCO starting later on tonight. pic.twitter.com/nY3YV8cw0P

