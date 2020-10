Zełenski chce zadać Ukraińcom „5 ważnych pytań”

Biuro Prezydenta Ukrainy ujawniło w czwartek pięć pytań, które Wołodymyr Zełenski chce zadać Ukraińcom podczas wyborów samorządowych zaplanowanych na 25 października. Pomysł nie podoba się ukraińskiej opozycji, która wskazuje, że sondaż miałby odbyć się z pominięciem procedury referendum.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zamiar przeprowadzenia wraz z wyborami samorządowymi ogólnokrajowego sondażu, którym Ukraińcom zadano by pięć pytań. „25 października w lokalu wyborczym zadam ci 5 ważnych pytań o to, o czym rozmawiamy na ulicy, w kuchni, w internecie, o czym dyskutujemy ze znajomymi, rodzicami czy taksówkarzami. O to, o co wcześniej nikt nas nie pytał” – powiedział prezydent. Treści pytań Zełenski jednak wówczas nie ujawnił. Pierwsze pytanie przedstawił w środę, a kolejne w czwartek; następnie jego kancelaria ujawniła treść wszystkich pięciu pytań, które brzmią następująco:

Czy popiera Pani/Pan ideę dożywotniego więzienia za korupcję na szczególnie dużą skalę?

Czy popierasz Pani/Pan utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim i ługańskim?

Czy popiera Pani/Pan redukcję liczby deputowanych do 300?

Czy popiera Pani/Pan legalizację marihuany do celów medycznych – w celu zmniejszenia bólu u ciężko chorych pacjentów?

Czy popiera Pani/Pan prawo Ukrainy do wykorzystania gwarancji bezpieczeństwa określonych w memorandum budapeszteńskim w celu przywrócenia suwerenności państwowej i integralności terytorialnej?

Biuro Prezydenta wyjaśniło, że ​​sondaż ten, przeprowadzony metodą exit poll, w przeciwieństwie do referendum konstytucyjnego, nie będzie miał bezpośrednich skutków prawnych. Jak pisze Zaxid.net, sondaż miałby zostać przeprowadzony za prywatne pieniądze. Nie ujawniono jednak, kto miałby go sfinansować. Planowane jest wydrukowanie aż 5 mln ankiet.

Pomysł ogłoszony przez prezydenta od początku nie podobał się większości ukraińskich partii opozycyjnych. Partie wskazywały, że prezydent chce obejść procedurę referendum, a przeprowadzenie sondażu nie jest regulowane żadnymi przepisami. Obawiano się także tego, że Zełenski chce spytać Ukraińców o szczególny status ziem opanowanych przez separatystów. Sądzono też, że prezydent chce przed wyborami „zwrócić uwagę wyborców na siebie”, ponieważ notowania popierającej go partii Sługa Narodu spadają.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenski w obecności Dudy: kwestia pamięci historycznej została całkowicie zdjęta z agendy

Kresy.pl / pravda.com.ua / zaxid.net