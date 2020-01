Francja: dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w obronie wartości rodzinnych

Dziesiątki tysięcy ludzi protestowało w niedzielę w Paryżu przeciwko planom finansowania przez państwo technik wspomaganego rozrodu (PMA) dla par homoseksualnych oraz osób samotnych.

Jak podaje PAP, powołując się na francuską publiczną agencję informacyjną AFP, we wczorajszym proteście wzięło udział 26 tys. ludzi. Portal Fr24news.com podaje jednak, że według policji manifestacja zgromadziła ponad 40 tys. uczestników, a organizatorzy twierdzą, że była jeszcze liczniejsza.

Protestowano przeciwko ustawie zwanej „bioetyczną”, która we wtorek będzie głosowana we francuskim Senacie. Rozszerza ona prawo do technik wspomaganego rozrodu takie jak sztuczne zapłodnienie, zapłodnienie in vitro, czy korzystanie z dawców nasienia, na wszystkie kobiety – w tym samotne i przebywające w związkach homoseksualnych. Obecnie we Francji techniki te przysługują wyłącznie związkom heteroseksualnym – małżeństwom i parom mieszkającym ze sobą od co najmniej dwóch lat. Projekt jest realizacją jednej z wyborczych obietnic Emmanuela Macrona.

Przeciwnicy ustawy przekonują, że dzieci powinny być wychowywane w tradycyjnych rodzinach. Jak podaje IAR, na niesionych transparentach umieścili takie napisy „Nasze dzieci nie są świnkami morskimi” i „Pochodzenie nieznane”.

Kilka dni temu przeciw projektowi wypowiedział się też francuski Episkopat. „Żadna istota ludzka nie może traktować innej jak przedmiot” – stwierdzili biskupi.

Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęła projekt w październiku ub. roku. Wówczas przeciwko projektowi na ulice Paryża wyszło, według PAP, 74 tys. osób.

Kresy.pl / PAP / IAR / fr24news.com