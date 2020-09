Rzecznik Praw Dziecka złożył zawiadomienie do prokuratury ws. sprzedaży dzieciom hormonów

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia nielegalnej sprzedaży dzieciom środków farmakologicznych wspomagających modyfikację płci. O sprawie poinformowało biuro Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Zawiadomienie w tej sprawie złożył właśnie Mikołaj Pawlak.

Informacja ujawniona została podczas wywiadu Pawlaka dla TVN24. Rzecznik krytykował pomysł wpuszczania do szkół edukatorów seksualnych.

– Czy zagwarantujemy, że wpuszczamy edukatorów do 20 tys. szkół i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, gdzie wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane i dają mu – właśnie ci edukatorzy – jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć? Bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? Właśnie temu zapobiegamy, żeby to się nie działo – mówił RPD. Wypowiedź wzbudziła wiele kontrowersji, więc Rzecznik w późniejszym wywiadzie postanowił ją sprecyzować. – Ja nigdzie nie powiedziałem, że to się działo w szkołach. Gdyby to się działo w szkołach, czyli w instytucjach podległych panu prezydentowi, to odpowiedzialność karną ponosiliby również dyrektorzy i byłby to po prostu kryminał. Nigdzie nie powiedziałem, że to się dzieje w szkołach. Odniosłem się do transaktywistów, w różnych środowiskach, a te elementy bada prokuratura – przekazał RPD Mikołaj Pawlak. Pod koniec sierpnia „Tygodnik Solidarność” pisał o tajnych kontach internetowych transaktywistów, na których odbywał się również handel nielegalnymi hormonami z udziałem dzieci. Artykuł stał się podstawą do reakcji Rzecznika.

Sprawę dla „Tygodnika Solidarność” zbadał Waldemar Krysiak, były aktywista LGBT, znany w sieci jako „Gej przeciwko światu”. Dotarł on do tajnych czatów dla trans-aktywistów, do których można się dostać tylko przechodząc różne „stopnie wtajemniczenia”. Osoby deklarujące się jako nastolatki rozmawiają tam o nielegalnym handlu hormonami, wymieniają się informacjami o pedofilach i wymianie nagich zdjęć na nielegalne środki mające wpływać na drugorzędne cechy płciowe.

– Od dłuższego czasu wiedziałem, że na grupach transseksualnych aktywistów, które często nazywają się grupami wsparcia, dzieją się dziwne rzeczy: że sugeruje się dzieciom i nastolatkom, że coś jest nie tak z ich ciałami, że zmiana płci jest czymś zwyczajnym, a nawet pożądanym, że to aktywiści mają rację, a nie rodzice, że trzeba brać nielegalne hormony – relacjonuje Krysiak.

Artykuł przed publikacją był konsultowany z prawnikami z Ordo Iuris, o czym poinformował prezes Instytutu. – „Tygodnik Solidarność” zwrócił się do Instytutu Ordo Iuris o przeczytanie tego materiału, zweryfikowanie tego, czy można ten materiał, w tej formule opublikować, czy on nie narusza prawa, nie narusza dóbr osobistych. My doszliśmy do wniosku, że nie tylko nie narusza dóbr osobistych, ale trzeba go publikować w pełnym kształcie – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski. Po lekturze mocnych materiałów zdobytych przez @WaldemarKrysiak byłem w szoku. Dzieci są wprowadzane nie tylko w szkodliwe przyjmowanie niebezpiecznych substancji bez wiedzy rodziców i lekarzy, ale namawia się je do zdobywania na to pieniędzy i do nielegalnego handlu. Mafia. — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) September 3, 2020