KE, UNESCO, Twitter i Światowy Kongres Żydów łączą siły w walce z „teoriami spiskowymi”

Kilka organizacji i instytucji postanowiło walczyć z „teoriami spiskowymi” za pomocą infografik zamieszczonych w internecie.

Komisja Europejska poinformowała w piątek o połączeniu sił z UNESCO, Twitterem i Światowym Kongresem Żydów w celu zwiększenia świadomości obywateli na temat zagrożeń związanych z teoriami spiskowymi w internecie.

W ramach tej inicjatywy opublikowano nową serię infografik zawierających krótkie wyjaśnienia, dlaczego teorie spiskowe są niebezpieczne, zwłaszcza w czasach kryzysu i jak je identyfikować oraz jak skutecznie przeciwstawiać się im za pomocą faktów.

Conspiracy theories about #COVID19 are spreading fast. The damage they cause is all too real.

To stop the spread, we're launching a campaign with @UNESCO, @EU_Commission

, and @Twitter asking YOU to #ThinkBeforeSharing.https://t.co/Xou3xHpKPx pic.twitter.com/VNWCUVl8AN

— WJC (@WorldJewishCong) August 14, 2020