Minister Moskwa: Polska złożyła trzy skargi do TSUE. Chodzi o „zieloną” politykę UE

Podczas niedzielnej audycji Wolski wypowiadał się m.in. na temat sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie. "Mówi się, że kolejne tornado przechodzi przez magazyny polskiego sprzętu i kolejne czołgi i nie tylko, BWP zostaną wysłane na Ukrainę" - powiedział. "To co jest bardzo ciekawe to to, że 'dobrze poinformowane wiewiórki', pytanie na ile dobrze poinformowane, że u nas powstał faktycznie pomysł wysłania od 8 do 12 F-16 na Ukrainę w ramach szerszej koalicji" - podkreślił.

Jak dodał, "w zamian za to mamy dostać szybciej 4 F-35". Zaznaczył, że "nie wie, ile z tego jest prawdy".