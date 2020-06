Bolton: Trump zapomniał, że zgodził się na Fort Trump

Mimo że książka Johna Boltona, byłego doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, jeszcze nie została wydana, w sieci krążą już jej fragmenty. Jeden z nich dotyczy tzw. Fortu Trump, czyli amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Według Boltona Trump zapomniał, że zgodził się na tę bazę.

Z fragmentem książki dotyczącym Fortu Trump zapoznał się amerykański korespondent radia RMF FM Paweł Żuchowski. Wynika z niego, że podczas jednej z dyskusji Trump zapytał swoich współpracowników: „czy naprawdę chcemy Fortu Trump [w Polsce]?”. Bolton pisze, że przypomniał amerykańskiemu prezydentowi, iż zgodził się on na to podczas kilku rozmów z Andrzejem Dudą, a strona polska ma zapłacić za budowę bazy. Wówczas Trump miał odpowiedzieć, że nie przypomina sobie tego, że zgodził się na Fort Trump. Według komentarza Boltona „to odzwierciedla stan jego pamięci lub jego zdolności do ignorowania wszystkiego, o czym nie chce pamiętać.”

Jak pisze Bolton, pamięć Trumpa próbował jeszcze odświeżyć szef Pentagonu Mark Esper wyjaśniając, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce ma być raczej rotacyjna niż stała, lecz amerykański prezydent zmienił temat rozmowy.

Po pobieżnej na razie lekturze książki Boltona,która wyjdzie we wtorek wyłania się obraz Trumpa, jako przywódcy,który kompletnie nie ma pojęcia o świecie. Wątek polski powala na ziemię.Trump ponoć nie pamiętał, że zgodził się na Fort Trump.Teraz pytanie czy tylko na taką nazwę? pic.twitter.com/hPJhNU8s90 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) June 21, 2020

Według doniesień medialnych wspomnienia Boltona z pracy w Białym Domu, zatytułowane „The Room Where It Happened. A White House Memoir” („Pokój, w którym to się stało. Pamiętnik z Białego Domu”) mają być dla Trumpa kompromitujące. Ma z nich wynikać, że amerykański prezydent jest osobą niekompetentną, nie mającą pojęcia o świecie i podporządkowującą wszystko dążeniu do reelekcji. Biały Dom próbował zablokować wydanie książki, ale w sobotę sąd federalny zezwolił na publikację. Oficjalna premiera wspomnień Boltona jest zaplanowana na wtorek 23 czerwca; dzień później w Białym Domu z Trumpem spotka się Andrzej Duda.

Kresy.pl / rmf24.pl / money.pl