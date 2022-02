Poseł Pietkiewicz (AWPL-ZChR) w Sejmie o nierozwiązanych problemach Polaków na Litwie [+VIDEO]

Poseł polskiej partii z Litwy, Beata Pietkiewicz, na konferencji z liderami Konfederacji i Ruchu Narodowego podkreślała, że główne problemy litewskich Polaków pozostają nierozwiązane. „Władze się zmieniają, a Polacy na Litwie – nie; kultywują swoje tradycje, język i starają się, by ta polskość została zachowana. (…) Chcemy współpracy z Polakami z Polski i ich wsparcia, bo bez tego nie będziemy mogli istnieć.”

W tym tygodniu wizytę w Polsce złożyła poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin do litewskiego parlamentu, Beata Pietkiewicz. Spotkała się m.in. z politykami Konfederacji, w szczególności Ruchu Narodowego.

W środę rozmawiała z posłem Mariuszem Kamińskim. Według jego relacji, rozmawiano „przede wszystkim na temat Polaków na Litwie i tego co moglibyśmy jako Polska dla nich zrobić”.

Z kolei w czwartek polska poseł litewskiego parlamentu wystąpiła w Sejmie na wspólnej konferencji prasowej z posłami Konfederacji, a zarazem liderami Ruchu Narodowego – Robertem Winnickim i Krzysztofem Bosakiem. Winnicki przedstawiają ją zaznaczył, że jest ona nie tylko reprezentantem polskiej społeczności na Wileńszczyźnie, ale też „jest jedną z najbardziej zaangażowanych w walkę z systemem segregacji sanitarnej na Litwie”.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim obecnej sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie. Polska poseł przypomniała, że Polacy z Litwy są jedyną polską społecznością poza granicami kraju, która ma własną reprezentację polityczną w parlamencie.

– Mimo to, mamy wciąż swoje nierozwiązane problemy mniejszości narodowych – powiedziała. Zwróciła uwagę przede wszystkim na brak ustawy o mniejszościach narodowych na Litwie, a także na przyjętą niedawno ustawę o oryginalnej pisowni nazwisk. Zaznaczyła, że ta druga kwestia została rozwiązana tylko częściowo. Powiedziała też, że polska oświata na Litwie „niestety przeżywa nie najlepsze czasy w związku z nowym programem Szkół Tysiąclecia koalicji rządzącej”.

– Bardzo mi miło, że politycy Konfederacji interesują się sprawami Polaków na Litwie – powiedziała Pietkiewicz. – Władze się zmieniają, a Polacy na Litwie – nie; kultywują swoje tradycje, język i starają się, by ta polskość została zachowana.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że taka sytuacja, w której w polskim Sejmie gości polski poseł z Litwy nie jest często i bardzo podziękował poseł Pietkiewicz za obecność. – Mamy nadzieję, że nasza współpraca i kontakty przyczynią się do lepszego reprezentowania interesów Polaków z Litwy także w polskim Sejmie. To niezbędne, żeby prawidłowo określić priorytety polityki zagranicznej państwa polskiego wobec Litwy. Dobre stosunki z Litwą nie są możliwe bez prawidłowego uwzględnienia interesów i praw Polaków na Wileńszczyźnie, żeby były one należycie respektowane przez państwo litewskie, jak i dyplomację państwa polskiego, które jest po to, żeby reprezentować interesy Polaków.

Poseł Bosak dodał, że pod tym względem Polska mogłaby brać przykład z Węgier, „które aktywnie dbają o swoją diasporę w ościennych państwach”. Zaznaczył, że wbrew temu, co twierdzą zwolennicy budowania partnerstwa z innymi państwami „kosztem reprezentowania praw Polaków”, nie musi to prowadzić do żadnych konfliktów. – Szanujące się państwo, które chce być szanowane, nigdy nie może zapominać o swoich rodakach, niezależnie od formalnego statusu, czy mają polskie obywatelstwo, czy go nie mają. Więzi kulturowe i narodowe są najważniejsze i nigdy nie mogą być pomijane w imię jakiś wizji międzynarodowych – co, niestety, miało miejsce i wielokrotnie krytykowaliśmy – powiedział poseł Konfederacji. Zachęcał też, by przy okazji dorocznego, majowego Marszu Polaków wybrać się na Litwę i wziąć w nim udział. Zaznaczył, że na Wileńszczyźnie polska kultura „jest żywa i ma swoją moc, prowadzącą do samoorganizacji politycznej”. Zapewnił też o wsparciu dla litewskich Polaków ze strony Konfederacji.

Beata Pietkiewicz, nawiązując do tego podkreślała, że każde takie wsparcie ze strony Polski jest bardzo ważne i zachęcała do zainteresowania się tematyką Polaków na Litwie. – Chcemy współpracy z Polakami z Polski i ich wsparcia, bo bez tego nie będziemy mogli istnieć.

Poseł Winnicki krytycznie ocenił podejście znaczącej większości klasy politycznej w Polsce, która często traktuje sprawę Polaków z Litwy jako wewnątrz litewską. – Biorąc pod uwagę cały potencjał państwa litewskiego, kwestia Polaków na Wileńszczyźnie z perspektywy Warszawy powinna być kwestią kluczową w relacjach dwustronnych – podkreślił. Dodał, że Polska wykonuje wszelkie zobowiązania międzynarodowe w kwestii ochrony i praw mniejszości narodowych, podczas gdy na Litwie tego nie ma. Zaznaczył też, że ostatnia ustawa o pisowni nazwisk faktycznie nie jest ukłonem w stronę Polaków, lecz raczej Litwinek wychodzących za mąż.

– Miejmy tego świadomość, że aktywność takich osób, jak pani poseł Beata Pietkiewicz, czy przewodniczący Forum Rodziców Szkół Polskich na Wileńszczyźnie, pani Renata Cytacka, bardzo zasłużona w walce o polskie szkolnictwo na Wileńszczyźnie, (…) żeby takie zasłużone osoby wspierać – powiedział Winnicki. Dodał, że władze litewskie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w kwestii polskiego szkolnictwa na Litwie, w tym w kwestii uwzględniania oceny z matury z jęz. polskiego przy egzaminie na studia.

We wpisie na Facebooku poseł AWPL-ZChR podsumowała, że do zasadniczych tematów, omówionych podczas spotkania z posłami Konfederacji, należały: „kwestie segregacji sanitarnej, hipokryzja władz po obu stronach, a także sprawy polskie na Litwie od podstaw”.

„W sytuacji, gdy głos większości Polaków z Wileńszczyzny jest wyciszany i pomijany, warto jest szukać na politycznym firmamencie nowych sprzymierzeńców, dla których polityka kresowa jest pojęciem o wiele szerszym i zgoła przeciwstawnym do proponowanej polityki tworzenia „elitarnej polskości”. Polską społeczność tworzymy wspólnie i to my wspólnie powinniśmy kształtować charakter naszych interesów jako obywatele Litwy i jako mniejszość narodowa na bazie współpracy i porozumienia wszystkich zainteresowanych stron. Otwarcie się na szczery dialog wewnątrz polskiej społeczności na Litwie byłby pierwszym potrzebnym krokiem, jednak czy się na niego zdecydujemy?” – napisała Beata Pietkiewicz.

