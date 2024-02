Związek Ukraińców w Polsce chce aby imigranci z Ukrainy otrzymali prawo głosowania w polskich wyborach

W poniedziałek Konfederacja zorganizowała w tej sprawie konferencję prasową w Sejmie. "Rolnicy domagają się rozszerzenia embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy na cukier, mięso drobiowe, świeże jaja, koncentrat jabłkowy, maliny miód. Mamy też niekorzystne przepisy Unii Europejskiej m.in. zmuszające rolników do ugorowania ich ziemi. Przeciwko temu wszystkiemu rolnicy wyszli, protestują. Największe protesty rolnicze od niepamiętnych czasów. W ponad 200 miejscach w kraju. W Poznaniu 2 tys. ciągników zablokowało miasto. I okazuje się, że rządowi to przeszkadza!" - oświadczył wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Przekazał, że biorąca udział w briefingu Julita Olszewska 10 dni temu opublikowała film wzywający rolników do protestu. "Wzywający ludzi z miast, ludzi z branży przewozowej do wsparcia rolników. I kilka godzin po publikacji filmu, w którym także skrytykowała wiceministra Kołodziejczaka, przyszło do pani Julity, do jej gospodarstwa w którym mieszka z rodziną, dwóch nieznanych jej mężczyzn sugerując, że ma film z Internetu zdjąć. I sugerując, że powinna to zrobić" - powiedział.