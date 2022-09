„Nie sądzę, żeby blefował”. Zełenski o groźbach nuklearnych Putina

Dane organizacji Iran Human Rights (IHR) z siedzibą w Oslo wskazują, że co najmniej 50 osób zostało zabitych podczas tłumienia przez irańskie siły protestów, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini podczas pobytu w areszcie policji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał w piątek irańskie siły bezpieczeństwa do powstrzymania się od użycia "niepotrzebnej lub nadmiernej siły" przeciwko demonstrantom. "Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o nadmiernej sile używanej do tłumienia pokojowych protestów, co prowadzi do dziesiątek ofiar śmiertelnych i rannych (...), wzywamy władze do poszanowania prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń - oświadczył z kolei rzecznik sekretarza generalnego Stephane Dujarric, cytowany przez agencję Reuters.

Dodał, że Guterres poruszył kwestię praw człowieka podczas czwartkowego spotkania z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim.