Minister obrony Niemiec chce rozmawiać z Mariuszem Błaszczakiem “o możliwym wstrzymaniu dostaw broni na Ukrainę”

Większość osób należy jednak odesłać - oświadczyła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, odnosząc się do migrantów, którzy przybywają do Europy.

W poniedziałek Anna Maria Żukowska była gościem Radia Wnet. Była pytana m.in. o kwestię kryzysu migracyjnego w Europie. "Jeżeli ktoś rzeczywiście kwalifikuje się do bycia uchodźcą, bo jest z kraju, gdzie jest prześladowany polityczne, gdzie jest wojna (...), to powinno mu się udzielić prawa do azylu. Ale większość osób należy jednak odesłać, bo tak z analizy wniosków wynika, że jednak nie kwalifikują się do bycia uchodźcą, są po prostu migrantami" - powiedziała.

"Drugi aspekt to należy powstrzymywać kolejne fale tych, którzy będą chcieli się przemiesić [do Europy - red.] za pośrednictwem mafii. Nie oszukujmy się, to jest zorganizowany proceder" - oświadczyła, odnosząc się do kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa.