Lwowska urzędniczka wulgarnie skomentowała wspólne oświadczenie ambasadorów Polski i Izraela

Główna specjalistka wydziału polityki informacyjnej Lwowskiej Rady Miejskiej, a zarazem córka kontrowersyjnej, probanderowskiej działaczki Swobody Iryny Farion, Sofija Semczyszyn, wulgarnie skomentowała wspólne oświadczenie ambasadorów Polski i Izraela potępiające kult działaczy OUN-UPA na Ukrainie.

Sofija Semczyszyn, główna specjalista wydziału polityki informacyjnej Lwowskiej Rady Miejskiej, skomentowała na Facebooku informację o oświadczeniu ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz ambasadora Izraela na Ukrainie Joela Liona. Jak pisaliśmy, dyplomaci skrytykowali w nim celebrowanie przez ukraińskie władze różnego szczebla postaci historycznych i wydarzeń, „które należy raz na zawsze potępić”. Jako przykłady wymieniono niedawną uchwałę Rady Obwodu Lwowskiego o uczczeniu pamięci Andrija Melnyka – przywódcy tzw. melnykowskiego odłamu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz dwóch innych działaczy nacjonalistycznych – Iwana Łypy oraz jego syna Jurija Łypy oraz zawieszenie 1 stycznia br. na budynku Państwowej Administracji Kijowa wielkiego baneru z wizerunkiem Stepana Bandery.

„Żydy i Polacy wyp…dalajcie” – napisała Semczyszyn w poście opublikowanym w czwartek wieczorem.

Na wpis Semczyszyn zwrócił uwagę Eduard Dolinsky, przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego. Podkreślił, że jest ona urzędniczą samorządową, pracującą w wydziale polityki informacyjnej Rady Miasta Lwowa.

Chief Specialist

of Lviv City Council Department on Information Policies Ms. Sofia

Semchyshyn have responded on Israel and Poland Ambassadors joint

statement on glorification of Bandera and Melnyk: “Go fuck away, Yids

and Poles”. pic.twitter.com/AAWw9GmP1F

—

Eduard Dolinsky (@edolinsky) January

3, 2020